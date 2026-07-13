Investițiile în parcurile industriale din Moldova au crescut de 2,2 ori, până la 316,8 milioane de lei în 2025.

În 2025, volumul investițiilor atrase de parcurile industriale din Moldova s-a ridicat la 316,8 milioane de lei, ceea ce reprezintă de 2,2 ori mai mult decât în anul precedent.

În general, pe întreaga perioadă de existență a celor 13 parcuri industriale din Moldova, acestea au atras investiții în valoare de 4,6 miliarde lei, cu aproximativ 14% mai puțin decât prevederile din studiile tehnico-economice realizate la momentul înființării lor, scrie logos-pres.md.

Despre aceasta se menționează într-o notă analitică pregătită de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Cel mai atractiv pentru investitori este parcul industrial Tracom din Chișinău, care concentrează aproape 50% din totalul investițiilor. Iar în 2025, acesta a reprezentat 88,4% din totalul investițiilor (280 de milioane de lei).

Următoarele sunt parcurile Triveneta Cavi Development (17,3%), Edineț (14,6%) și Răut din Bălți (12,8%).

Volumul total al investițiilor în celelalte parcuri industriale a fost de doar 5,5% din total.

În parcul industrial Răut, anul trecut volumul investițiilor atrase a fost de 24,7 milioane lei (7,8%), iar în parcul industrial CAAN — 8 milioane lei (2,5%). Investițiile totale în celelalte parcuri industriale au fost de aproximativ 4 milioane lei, reprezentând 1,3% din totalul investițiilor pentru anul 2025.

Rezidenți, angajați și impozite

La sfârșitul anului 2025, în cele 13 parcuri industriale din Moldova erau înregistrați 144 de rezidenți, cu 9 mai mulți decât în anul precedent. Volumul total al producției fabricate și vândute, precum și al serviciilor prestate de rezidenți pe întreaga perioadă de activitate a atins 53,5 miliarde lei. Totodată, anul trecut parcurile industriale au înregistrat un volum record al vânzărilor — 9,8 miliarde lei.

Numărul angajaților în companiile rezidente ale parcurilor industriale din Moldova la sfârșitul anului 2025 a ajuns la 4.497 persoane, iar cea mai mare concentrare a locurilor de muncă rămâne în Tracom — 3.421 persoane (76,1% din totalul angajaților parcurilor industriale din țară), în parcul Răut — 787 persoane (17,5%) și în parcul industrial din Edineț — 234 persoane (5,2%). În celelalte 10 parcuri industriale au fost create doar 55 de locuri de muncă (1,2% din totalul angajaților).

Plățile fiscale ale rezidenților parcurilor industriale în 2025 au constituit aproximativ 2 miliarde lei, cu 400 milioane lei mai mult decât în anul precedent. Aproape 95% din taxe au fost plătite de rezidenții parcului industrial Tracom.

Ministerul Dezvoltării Economice menționează că structura activității parcurilor industriale se orientează tot mai mult către producții cu valoare adăugată ridicată, inovații tehnologice și integrarea în lanțurile internaționale de producție. De asemenea, se subliniază că concentrarea ridicată a activității economice în câteva parcuri industriale și decalajul regional pronunțat indică necesitatea elaborării unor noi strategii pentru stimularea și susținerea guvernamentală în vederea atragerii investițiilor în parcurile industriale regionale.