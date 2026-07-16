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bani.md logobani
16 Iulie 2026, 09:50
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Investițiile în construcția de locuințe în Moldova au scăzut cu 13,5%

Investițiile în construcția de locuințe în primul trimestru au scăzut cu 13,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023. Despre aceasta se menționează în raportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Investițiile în construcția locuințelor din Moldova au scăzut cu 13,5%
Investițiile în construcția locuințelor din Moldova au scăzut cu 13,5%

Scăderea a afectat nu doar construcțiile rezidențiale. Investițiile în clădiri nerezidențiale au scăzut cu 12,5%, iar investițiile în construcții speciale, inclusiv proiecte de infrastructură și alte lucrări inginerești, s-au redus cu 12%. În ansamblu, investițiile în capitalul fix au scăzut cu 2,4%, ceea ce a avut un impact negativ asupra economiei în primul trimestru, scrie bani.md.

În raport se menționează, de asemenea, că investițiile finanțate din Fondul Rutier au scăzut cu aproape 49%, iar investițiile realizate din sursele proprii ale companiilor au scăzut cu 3,9%. Acest lucru indică o scădere a activității investiționale atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Ministerul leagă încetinirea investițiilor de incertitudinea economică și geopolitică, inclusiv de consecințele războiului din țara vecină, care continuă să influențeze deciziile investiționale și perspectivele de dezvoltare economică.

În ciuda scăderii investițiilor, economia Republicii Moldova a evitat stagnarea în primul trimestru al anului 2026. Creșterea exporturilor cu 10,8% a compensat parțial declinul activității investiționale și a devenit principalul factor al creșterii economice. La sfârșitul primului trimestru, PIB-ul țării a crescut cu 0,4%.

Sursă
bani.md logobani
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