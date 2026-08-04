Investiții de 6,5 miliarde de lei, direcționate pentru comasarea localităților.

„Guvernul Republicii Moldova va oferi un pachet investițional fără precedent, în valoare de peste 6,5 miliarde de lei, destinat modernizării localităților care au ales să opteze pentru amalgamarea voluntară”.

Despre aceasta a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, informează infotag.md.

El a reamintit că „reforma administrației publice locale reprezintă răspunsul direct la discrepanțele serioase dintre localitățile Republicii Moldova. În prezent, opt din zece gospodării care nu au acces la alimentare cu apă și canalizare se află în mediul rural sau în orașe mici. Pentru a aborda aceste probleme, Guvernul a structurat sprijinul financiar sub forma a trei stimulente principale, destinate autorităților publice locale care se unesc voluntar într-un singur raion”, a declarat Buzu, menționând că vor fi direcționate resurse financiare fără precedent.

Primul instrument, stimularea pregătirii pentru unificare a primăriilor, prevede alocarea de la 400.000 până la 1 milion de lei pentru elaborarea documentației tehnice necesare pentru viitoarele proiecte. În prezent, 104 primării au solicitat aceste mijloace, dintre care 83 au primit deja resursele în conturile lor.

Al doilea instrument – stimularea dezvoltării. În acest an, suma alocată pentru aceasta a crescut de trei ori, ajungând la 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al noii primării unificate. Fondurile vor fi alocate prin intermediul agențiilor regionale de dezvoltare (ADR) începând cu 2027.

Al treilea instrument – reprezintă sprijin bugetar pentru o perioadă de trei ani (2028-2030) în valoare de la 0,5 până la 2 milioane de lei anual. Aceste fonduri sunt destinate acoperirii cheltuielilor de tranziție și atragerii specialiștilor calificați în administrația publică locală.

„Reforma administrației publice locale are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor și a infrastructurii pentru cetățeni în fiecare localitate din țară. Guvernul a elaborat un pachet investițional fără precedent. Stimulentele pentru dezvoltare au fost majorate de trei ori pentru a sprijini comunitățile locale în atragerea unor investiții importante. După finalizarea acestui proces, vom avea administrații mai puternice, capabile să soluționeze problemele cotidiene ale cetățenilor”, a declarat Alexei Buzu.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viceprim-ministrul Vladimir Bolea, a menționat că printre direcțiile prioritare de investiții, către care vor fi direcționate investițiile, vor intra extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, reparația drumurilor locale, iluminatul public, creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, precum și modernizarea școlilor, spitalelor și centrelor sociale.

„Până acum ne-am întrebat cum să ajutăm satele să supraviețuiască? Datorită unirii și comasării localităților, discuția trece la un alt nivel. Nu mai este vorba despre supraviețuirea satelor, ci despre programe de dezvoltare. Localitățile vor primi resurse financiare suficiente pentru dezvoltare prin implementarea unor proiecte mari”, a subliniat Bolea.

Potrivit acestuia, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va acorda sprijin tehnic direct localităților. În particular, specialiștii ministerului vor prelua sarcina organizării licitațiilor și gestionării proiectelor, vor oferi și alt ajutor pentru logistică și lansarea proiectelor mari.