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moldpres.md logomoldpres
16 Septembrie 2026, 14:44
2 019
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Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată până la sfârșitul anului 2026

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de lege care prevede reorganizarea și îl va propune Parlamentului pentru examinare în prima lectură.

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată până la sfârșitul anului 2026.
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată până la sfârșitul anului 2026.

Proiectul de lege privind reorganizarea ÎS „Calea Ferată din Moldova” a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în conformitate cu Agenda de reforme prevăzută de Planul de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Autorii menționează în nota informativă a documentului că „scopul reorganizării este crearea unei structuri mai eficiente din punct de vedere economic și administrativ, care va contribui la dezvoltarea infrastructurii feroviare a Moldovei și la îmbunătățirea calității serviciilor de transport”, transmite moldpres.md.

Potrivit documentului, ÎS „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată în societatea pe acțiuni „CFM-Infra”. Reorganizarea nu prevede privatizarea și nu presupune transmiterea controlului asupra infrastructurii feroviare către persoane private. SA „CFM-Infra” va avea capital integral deținut de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne în continuare sub controlul statului.

Procedura de reorganizare va include mai multe etape, inclusiv crearea mecanismelor instituționale necesare pentru realizarea acesteia; inventarierea, delimitarea și evaluarea patrimoniului; adoptarea măsurilor de protecție a creditorilor; asigurarea transmiterii drepturilor și obligațiilor, inclusiv a raporturilor de muncă, precum și alte măsuri.

În urma reorganizării, operatorilor din sectorul privat li se va asigura accesul la infrastructură în condiții nediscriminatorii și transparente. Astfel, sectorul privat va putea opera propriile trenuri de marfă, achitând o taxă pentru utilizarea infrastructurii.

Reorganizarea CFM este prevăzută de Codul transportului feroviar, adoptat de Parlament în 2022. Procesul de reorganizare a început prin crearea societății pe acțiuni „Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Mărfuri””. Astfel, finalizarea reorganizării în SA „CFM-Infra” va permite asigurarea funcționării separate a infrastructurii feroviare și a activității de transport, cu reguli și mecanisme de finanțare adaptate fiecăreia dintre acestea.

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