Intermediarii controlează mai mult de jumătate din piața asigurărilor.

Intermediarii asigură peste jumătate din primele de asigurare din Moldova (aproximativ 60%), dar rețin ca comision doar o parte din suma vânzărilor.

La sfârșitul primului trimestru al anului 2026, ponderea intermediarilor atinge nivelul maxim în domeniul asigurărilor de viață. Prin intermediul agenților de asigurări se încheie 94% din contracte, transmite logos-pres.md.

Datele sunt furnizate de Banca Națională, care menționează că pozițiile de lider în atragerea fondurilor în afacerea de asigurări sunt deținute de brokerii de asigurări, care reprezintă aproximativ 78% din toate operațiunile de intermediere. Agenții bancari (Bancassurance) dețin 12,1% din volumul total al pieței, iar agenții de asigurări – 10,4%.

Comisionul intermediarilor, inclus în costul poliței pentru acoperirea cheltuielilor și marjei lor, este adesea între 20% și 22%, în funcție de tipul asigurării.

De exemplu, în cazul RCA acest indicator este reglementat și este subiect de dispută. Intermediarii câștigă în medie aproximativ 21% din suma totală a polițelor vândute. În primul trimestru, conform datelor BNM, comisioanele au fost de 158,4 milioane de lei, cu 0,5% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

În total, intermediarii au câștigat comisioane din intermedierea încheierii contractelor de asigurare – 157,4 milioane de lei, iar din acordarea de asistență consumatorilor în soluționarea cazurilor de asigurare – doar 1 milion de lei. Conform rapoartelor, în primul trimestru al anului 2026 intermediarii de asigurări au încheiat 248,4 mii de contracte de asigurare (58,4% din numărul total de contracte încheiate pe piață).

Totodată, suma primelor de asigurare atrase prin intermediari a fost de 489,0 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 59,6% din suma totală a primelor brute de asigurare (820,2 milioane de lei). La sfârșitul lunii martie 2026 s-a înregistrat o creștere a valorii primelor atrase prin intermediari cu aproximativ 1,6%, sau cu 7,6 milioane de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Noile reguli cer brokerilor o transparență absolută în privința comisioanelor lor și exclud conflictele de interese ascunse. Clientul trebuie să înțeleagă clar cât câștigă brokerul din polița sa. Creșterea vânzărilor online determină rețelele de brokeri să investească o parte semnificativă a comisioanelor în dezvoltarea platformelor digitale și în procesarea rapidă a datelor, ceea ce reduce marja lor netă comparativ cu anii precedenți.