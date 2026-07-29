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logos.press.md logologos
29 Iulie 2026, 09:41
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Instituțiile de stat vor trece la selecția deschisă a conducătorilor

Guvernul intenționează să schimbe abordarea privind numirea conducătorilor și recrutarea angajaților din instituțiile de stat.

Instituțiile de stat vor adopta selecția deschisă a conducătorilor.
Instituțiile de stat vor adopta selecția deschisă a conducătorilor.

Totodată va introduce proceduri obligatorii de concurs pentru selecția directorilor, adjuncților acestora, membrilor consiliilor și personalului.

Scopul principal al inițiativei este trecerea de la un sistem fragmentat, în care procedura de numire în diferite instituții este reglementată diferit, la un mecanism unic, bazat pe concurs deschis, criterii clare de evaluare a candidaților și posibilitatea contestării rezultatelor concursului, informează logos-press.md.

Necesitatea schimbărilor este determinată de faptul că, în prezent, o parte din instituțiile de stat funcționează pe baza propriilor reguli de formare a organelor de conducere sau nu au proceduri detaliate de selecție. În unele cazuri, membrii organelor de supraveghere sunt numiți direct prin acte de creare a instituțiilor, fără organizarea unui concurs deschis.

Regulile propuse sunt menite să asigure ca numirea în funcții să depindă de experiența profesională, competențele și integritatea candidaților, și nu de decizii individuale de numire. Selecția va fi realizată de comisii de concurs, iar rezultatele concursurilor vor putea fi contestate conform procedurilor stabilite.

Schimbările vor afecta un segment semnificativ al administrației publice centrale: din cele 75 de instituții de stat care îndeplinesc funcții administrative, în 43 există consilii cu atribuții de supraveghere.

Pentru candidații la funcțiile de directori, concursul va include, printre altele, evaluarea planului de dezvoltare a instituției pe o perioadă de patru ani. Această abordare ar trebui să mute accentul de la simpla ocupare a funcției către atingerea unor obiective manageriale concrete și creșterea eficienței activității instituțiilor.

Pentru angajați va fi stabilită o procedură unică de angajare, care va include un test scris și un interviu. Numirea va fi posibilă doar după verificarea conformității cu cerințele legislației în domeniul integrității și eticii profesionale.

Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor și va fi înaintat spre aprobare Guvernului.

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