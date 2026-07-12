Începând cu anul 2027, noțiunea de „organe publice de administrație locală” va fi eliminată.

Autoritățile intenționează să elimine diferențele de abordare în ceea ce privește finanțarea și gestionarea organismelor publice. În acest scop, începând cu anul viitor, noțiunea de „instituții publice autonome” va fi eliminată.

Vor fi implementate reguli unice pentru toate instituțiile publice, precum și controlul veniturilor și cheltuielilor acestora, transmite logos-pres.md.

Aceasta va asigura condiții egale de lucru pentru instituțiile bugetare și alte instituții publice, precum și un control mai strict al finanțelor publice. Reamintim că, în prezent, instituțiile publice cu autoadministrare sunt entități care desfășoară activități noncomerciale și funcționează pe baza principiilor autoadministrării.

Din acest motiv, ele sunt exceptate de la aplicarea cerințelor legislației privind finanțele publice și responsabilitatea bugetară.

Aceste instituții obțin venituri din prestarea serviciilor publice în numele statului. În cazul în care veniturile depășesc cheltuielile, ele au dreptul să le utilizeze în anul bugetar următor. Doar prin decizia fondatorului o parte din aceste venituri poate fi virată în bugetul de stat. Se introduce un control strict al finanțelor publice. Din anul următor, diferențele dintre instituțiile cu autoadministrare și alte instituții publice vor fi eliminate.

Aceasta va fi posibilă prin excluderea din legislație a conceptului de „organism public/instituție publică de administrație locală”.

Ulterior, regimul juridic al instituțiilor publice va fi limitat la două categorii: instituții bugetare și instituții publice finanțate din venituri proprii. În consecință, acestea vor intra sub incidența normelor care reglementează supravegherea bugetară și controlul de stat. Activitatea lor va fi supusă auditului extern de stat, auditului intern și verificărilor din partea organelor de control.

La rândul său, legislația va fi completată cu prevederi care stabilesc principiile gestionării finanțelor în instituțiile publice finanțate din venituri proprii. De la acestea se va cere ținerea contabilității, prezentarea rapoartelor către Ministerul Finanțelor și virarea sumei excedentului de venituri față de cheltuieli în bugetul de stat (cu excepția instituțiilor medicale de stat și a instituțiilor publice de învățământ superior).