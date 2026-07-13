Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu aproape 32%.

Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 31,9% în primele șase luni ale anului, ajungând la 58,9 milioane de lei.

În aceeași perioadă, Serviciul Fiscal de Stat a identificat 460 de persoane care închiriau imobile fără a înregistra contractele de locațiune, transmite ipn.md.

În urma controalelor efectuate la 285 de persoane fizice care dau în chirie bunuri imobile, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit obligații fiscale suplimentare de 370.900 de lei. Totodată, au fost calculate majorări pentru că nu au fost achitate la timp obligațiile fiscale în valoare de 18.800 de lei și aplicate amenzi de 27.700 de lei.

În total, în primele șase luni ale anului au fost înregistrate 19.229 de contracte de locațiune, cu 33,7% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și dau în chirie bunuri imobile sunt obligate să înregistreze contractul de locațiune în termen de șapte zile de la data încheierii acestuia.

Acestea au obligația să achite lunar impozitul pe venit în mărime de 7% din valoarea contractului, până pe 25 a lunii în curs.