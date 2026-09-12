Încălzirea s-ar putea scumpi pentru locuitorii din Anenii Noi, Comrat și o parte a Chișinăului.

Mai mulți furnizori care asigură locuitorii din Anenii Noi, Comrat și o parte a Chișinăului cu energie termică solicită majorarea tarifelor. Creșterea solicitată variază între 25,68% și 72,13%.

Iar cel mai ridicat tarif propus ajunge la 4.405 lei pentru o gigacalorie. Cererile urmează să fie examinate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie agora.md.

Cea mai semnificativă majorare — cu 72,13% este solicitată de Î.M. „Antermo”, care deservește consumatorii din municipiul Anenii Noi. Întreprinderea propune stabilirea unui tarif de 3.587 lei pentru o Gcal, față de actualii 2.084 lei pentru o Gcal. Diferența constituie 1.503 lei.

„Antermo” își justifică cererea în principal prin creșterea costului gazelor naturale utilizate pentru producerea energiei termice. Potrivit cererii, anterior în calcule era inclus un preț al gazului de 9.533 lei pentru 1.000 de metri cubi, iar de la 1 august 2026 acesta a ajuns la 15.552 lei pentru 1.000 de metri cubi, fără TVA. Creșterea constituie circa 63%.

Al doilea cel mai mare tarif este solicitat de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”, care deservește consumatorii din municipiul Comrat. Întreprinderea solicită stabilirea unui tarif de 4.405 lei pentru o Gcal, față de actualii 3.505 lei. Majorarea va constitui 900 de lei, sau 25,68%.

S.A. „Comgaz-Plus” solicită stabilirea pentru consumatorii deserviți de companie a unui tarif de 4.081 lei pentru o Gcal, față de actualii 2.980 de lei. Majorarea solicitată constituie 1101 lei, sau 36,95%.

În Capitală, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, care asigură circa 5% din necesarul capitalei de agent termic, solicită stabilirea unui tarif de 2.984 lei pentru o Gcal. În prezent, acesta constituie 2.235 lei pentru o Gcal. Astfel, majorarea solicitată constituie 749 de lei, sau 33,51%.

În termeni absoluți, cea mai mare diferență față de tariful în vigoare este solicitată de Î.M. „Antermo” — 1.503,13 lei pentru o Gcal, urmată de S.A. „Comgaz-Plus” — 1.101 lei pentru o Gcal.

Ultima dată, tarifele la energie termică au fost ajustate în februarie 2026. Tarifele indicate nu includ TVA.

Cererile urmează să fie examinate de ANRE, iar deciziile finale privind noile tarife vor fi adoptate de Consiliul de administrație al agenției, după analizarea calculelor prezentate de furnizori.