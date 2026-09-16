În trenurile „Căii Ferate din Moldova” va fi introdusă evidența automată a pasagerilor.

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) examinează posibilitatea echipării materialului rulant cu sisteme inteligente de analiză video de bord.

Inovația va contribui la automatizarea colectării datelor și la sporirea siguranței pasagerilor, transmite rupor.md.

Potrivit administrației întreprinderii, principalul obiectiv al proiectului este obținerea unei imagini obiective asupra activității trenurilor de pasageri. Datele colectate de sistem vor permite:

Numărarea automată a pasagerilor și determinarea exactă, în timp real, a gradului de ocupare a vagoanelor.

Optimizarea orarului trenurilor și repartizarea eficientă a vagoanelor pe rute.

Sporirea eficienței utilizării garniturilor feroviare.

Pe lângă sarcinile strict legate de transport, camerele „inteligente” vor monitoriza situația din interiorul vagoanelor. Sistemul va putea identifica în mod independent situațiile neobișnuite sau potențial periculoase și va transmite instantaneu un semnal de alarmă către serviciile responsabile.

Modernizarea are loc în cadrul unui program amplu al CFM privind actualizarea proceselor de transport și îmbunătățirea calității serviciilor.