În Moldova va fi reglementat TVA-ul la importul bunurilor de până la 150 de euro.

Pentru implementarea noilor prevederi privind regimul special de aplicare a TVA la vânzarea la distanță a bunurilor importate, Serviciul Fiscal de Stat inițiază elaborarea unui ordin.

În acesta va fi aprobată procedura de înregistrare în calitate de plătitor de TVA, precum și de anulare a înregistrării și de modificare a datelor contribuabililor care o vor achita, informează logos-press.md.

Amintim că noul regim special îi va viza pe nerezidenții care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate, cu excepția celor accizabile, către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător în Moldova.

Acest regim este introdus prin proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2027, care a fost aprobat de Parlament în prima lectură săptămâna trecută. În special, noile prevederi stipulează completarea Titlului III din Codul fiscal cu capitolul 10 – „Regim special pentru vânzarea la distanță a bunurilor importate”. Acesta prevede aplicarea TVA la vânzarea la distanță a bunurilor introduse în țară, a căror valoare intrinsecă nu depășește 150 de euro.

La taxa pe valoarea adăugată va fi adăugată și o taxă fixă pentru procesarea coletului, în valoare de 12 lei pentru fiecare, iar autoritățile promit că perceperea acestor plăți va fi efectuată automat, pentru a evita birocrația excesivă. Serviciul Fiscal de Stat invită toate persoanele interesate să prezinte, până la 18 septembrie 2026, propuneri și recomandări pentru elaborarea ordinului la adresa igor.stavinschi@sfs.md.