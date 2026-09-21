În Moldova va fi instituit un Consiliu Fiscal până în 2028.

Ministerul Finanțelor informează despre elaborarea unui proiect de lege privind organizarea și activitatea Consiliului Fiscal.

Acesta va fi un organ independent, care va efectua evaluări și monitorizări în domeniul finanțelor publice.

În UE, crearea unui astfel de organism este prevăzută de legislație. Pentru Moldova, aprobarea acestuia reprezintă unul dintre angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul ar trebui să înceapă să funcționeze până în 2028, informează logos-press.md.

Inițial, Ministerul Finanțelor intenționa să introducă modificări în Legea „Cu privire la finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală”, completând-o cu un articol care să reglementeze activitatea consiliului.

În primăvara acestui an, proiectul a fost prezentat spre consultări publice. Acum este vorba despre un proiect de lege separat, la elaborarea căruia Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate. Consultările vor avea loc până la 28 septembrie.

Merită menționat că planurile de înființare a unui astfel de consiliu în țara noastră au început să fie discutate încă din 2016, pornind de la ideea că instituirea Consiliului Fiscal va consolida disciplina bugetar-fiscală și va spori sustenabilitatea și transparența procesului bugetar.

Printre atribuțiile și obligațiile preconizate se numără evaluarea prognozelor macroeconomice și bugetare, monitorizarea respectării regulilor politicii bugetar-fiscale, evaluarea propunerilor de politici publice care pot avea impact asupra bugetului etc.

Se preconizează stabilirea unei componențe a consiliului de până la 15 membri – experți fiscali, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității academice, economiști.