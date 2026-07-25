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25 Iulie 2026, 12:45
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În Moldova va fi deschis un centru de testare a cânepii industriale

Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor va deveni o structură dedicată testării soiurilor europene de cânepă industrială și asigurării suportului științific pentru producția acesteia în scopurile industriei.

În Moldova va fi deschis un centru de testare a cânepii industriale.
În Moldova va fi deschis un centru de testare a cânepii industriale.

Despre aceasta a anunțat directorul centrului Anatolie Spivacenco în cadrul unui seminar despre adaptarea agriculturii la schimbările climatice, transmite logos-pres.md.

Potrivit conducătorului instituției, va fi creat un laborator care va oferi servicii de testare a cânepii tehnice din soiuri europene și ucrainene, precum și va elabora recomandări pentru fermierii din Moldova privind cultivarea acesteia.

Anatolie Spivacenco a menționat că schimbările climatice obligă producătorii agricoli să implementeze tehnologii de economisire a resurselor, așa-numita „agricultură conservativă”.

În special, aceasta presupune respectarea rotației culturilor și includerea unui sortiment mai larg de plante rezistente la secetă și alte fenomene meteorologice extreme.

Cânepa industrială este una dintre aceste culturi. Cultivarea cânepii industriale în Moldova este oficial permisă din 2024. În țară activează Asociația producătorilor și procesatorilor de cânepă. Suprafețele cultivate cu această cultură se întind pe câteva sute de hectare.

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