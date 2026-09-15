În Moldova va fi creată o instituție pentru proiecte de stat, cu un buget anual de 46,5 milioane de lei

În Republica Moldova va apărea o nouă instituție publică pentru gestionarea proiectelor de infrastructură strategică.

Potrivit proiectului hotărârii Guvernului, cheltuielile pentru funcționarea acestuia sunt estimate la 46,5 milioane de lei anual, transmite bani.md.

Noua structură va purta denumirea de Oficiul pentru Implementarea Proiectelor Strategice de Infrastructură Națională și va reuni funcții îndeplinite în prezent de mai multe instituții. Proiectul de hotărâre prevede absorbția de către noul oficiu a trei structuri existente:

Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă.

Unității de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății.

Unității de Implementare a Proiectului de Construcție a Instituției Penitenciare din Chișinău.

În cadrul noii instituții vor activa 26 de angajați: directorul, directorul adjunct, cinci șefi de servicii și 19 specialiști. Aceștia vor fi repartizați în cinci servicii responsabile de:

Achiziții și gestionarea contractelor.

Proiectare și supraveghere tehnică.

Implementarea și monitorizarea proiectelor.

Finanțe și contabilitate.

Domeniul juridic, resurse umane și gestionarea documentelor.

Cea mai mare parte a cheltuielilor preconizate va fi destinată remunerării muncii — pentru fondul de salarizare sunt prevăzute 38,5 milioane de lei pe an. Alte 5 milioane de lei urmează să fie cheltuite pentru întreținerea oficiului, tehnologii informaționale și transport, iar 3 milioane de lei — pentru asistență tehnică externă (subcontractarea unor echipe internaționale specializate).

Documentul prevede, de asemenea, posibilitatea acordării unui spor salarial suplimentar de până la 150% din salariul de funcție pentru personalul care se ocupă direct de implementarea proiectelor strategice de infrastructură națională.

Potrivit notei informative, reorganizarea este propusă pe fundalul creșterii numărului și complexității proiectelor strategice aflate în proces de pregătire și implementare. Autorii proiectului susțin că actuala structură instituțională nu dispune de capacitate suficientă pentru gestionarea portofoliului existent, iar proiectele sunt administrate în prezent de instituții disparate.

Noul Oficiu va prelua funcțiile, competențele și drepturile celor trei structuri reorganizate în ceea ce privește implementarea, coordonarea, monitorizarea și raportarea. Acestuia îi vor fi transferate drepturile și obligațiile aferente acordurilor de credit și grant, contractele aflate în derulare, bunurile, resursele financiare, evidența contabilă, arhiva și documentația de proiect.

Totodată, gestionarea resurselor liniilor de credit pentru investiții și funcțiile de recreditare vor fi transferate Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Proiectul mai stipulează că cele trei structuri reorganizate își vor continua activitatea până la înregistrarea oficială a modificărilor. În această perioadă de tranziție, implementarea proiectelor curente, precum și plățile și achitările aferente acestora, nu vor fi întrerupte.

Fondatorul noii instituții va fi Cancelaria de Stat, care va exercita aceste funcții în numele statului. Directorul Oficiului va fi numit pentru un mandat de patru ani prin ordinul secretarului general al Guvernului.