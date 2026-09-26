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logos-press.md logologos-press
26 Septembrie 2026, 08:45
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În Moldova, TVA-ul pentru coletele de până la 150 de euro va fi achitat de intermediar

Intermediarul va fi obligat să calculeze și să achite TVA, precum și să acționeze în conformitate cu noul regim special în numele și în contul contribuabilului.

În Moldova, TVA-ul pentru coletele de până la 150 de euro va fi achitat de intermediar.
În Moldova, TVA-ul pentru coletele de până la 150 de euro va fi achitat de intermediar.

Această prevedere este inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2027, aprobat de Parlament în prima lectură, informează logos-press.md.

Procedura de înregistrare a intermediarului în calitate de plătitor de TVA, de anulare a acesteia și de modificare a datelor pentru aplicarea regimului special de către contribuabili este stabilită printr-un proiect de ordin, propus pentru consultări publice. Acestea vor dura până la 25 septembrie 2026.

Proiectul prevede că nerezidenții plătitori de TVA vor putea aplica regimul special de vânzare la distanță a bunurilor importate doar prin desemnarea unui intermediar. Dacă intermediarul reprezintă mai mulți contribuabili, fiecăruia dintre aceștia îi va fi atribuit un cod individual de înregistrare.

Documentul stabilește, de asemenea, procedura de includere a intermediarului în registrul acestor coduri, de evidență a acestuia și de excludere din registrul respectiv, precum și formularele pe care acesta trebuie să le prezinte Serviciului Fiscal de Stat etc.

Prevederile aprobate vor intra în vigoare în ziua publicării lor în Monitorul Oficial.

Amintim că, în Moldova, este planificată aplicarea, începând cu 1 octombrie 2026, a TVA la bunurile importate a căror valoare nu depășește 150 de euro.

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