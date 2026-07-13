În Moldova se înregistrează o deflație sezonieră.

În iunie 2026, statisticile oficiale au înregistrat o scădere lunară a prețurilor medii de consum cu 0,1%, ceea ce a dus la încetinirea inflației anuale de la 6,8% la 6,5%.

Deflația sezonieră în Moldova este de obicei înregistrată în lunile de vară, datorită ieftinirii treptate a fructelor și legumelor. Anul acesta nu a făcut excepție, transmite logos-pres.md.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în decurs de o lună, prețurile medii de consum pentru produsele alimentare și bunurile nealimentare au scăzut cu câte 0,3%, ceea ce a redus în ansamblu presiunea inflaționistă. Totuși, nu toate categoriile de bază au avut un efect de dezinflație.

Scăderea lunară cea mai vizibilă a prețurilor medii de consum pentru produsele alimentare a fost înregistrată la legume – cu 12,2% și la ouăle de găină – cu 5,8%. În același timp, prețurile medii de consum au crescut la fructe – cu 5,5% și la lapte și produse lactate – cu 0,8%.

În sectorul nealimentar, în iunie, cea mai semnificativă scădere a prețurilor medii de consum a fost observată la combustibil și motorină – cu 4,6%, ca urmare a reducerii prețurilor la motorină (cu 10,1%), benzină (cu 6,9%) și gaz lichefiat (cu 2,4%).

Totodată, în iunie 2026, comparativ cu mai 2026, prețurile medii de consum la materialele de construcții au crescut cu 0,8%, la îmbrăcăminte – cu 0,6%, iar la încălțăminte – cu 0,5%. În domeniul serviciilor, în această perioadă, prețurile medii de consum pentru serviciile de transport de pasageri au crescut cu 1,6% (inclusiv transportul aerian internațional de pasageri – cu 2,2%).

Inflația anuală – 6,5%

În total, în ultimele 12 luni, inflația alimentară a fost de 5,7%. Creșterea cea mai semnificativă a prețurilor a fost înregistrată la: ouă – cu 27,9%, legume – cu 15,4%, pâine de grâu – cu 6,6%, lapte și produse lactate – cu 5,0%, fructe – cu 4,0%, carne, produse din carne și conserve – cu 2,3%, ulei vegetal – cu 3,6%. În același timp, prețurile medii de consum la zahăr au scăzut cu aproximativ 2,9%.

În segmentul bunurilor nealimentare, prețurile medii de consum în iunie, față de anul precedent, au crescut cu aproximativ 6,5% comparativ cu iunie 2025.

Totodată, cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată la combustibil și motorină — cu 19,1% (inclusiv motorină — cu 38,9%, benzină — cu 24,0%, gaz lichefiat — cu 14,2%), îmbrăcăminte — cu 4,9%, încălțăminte — cu 4,8%, materiale de construcții — cu 4,4% și medicamente — cu 3,3%.

În domeniul serviciilor oferite populației, prețurile medii de consum au crescut în ultimele 12 luni cu 7,4%.

Creșterea cea mai semnificativă, comparativ cu iunie 2025, a fost înregistrată în domeniul transportului de pasageri – cu 27,7%, la tarifele reglementate pentru alimentarea cu energie electrică – cu 15,2%, la serviciile de alimentație publică – cu 10,8%, la alimentarea cu apă și canalizare – cu 7,0%.

În același timp, comparativ cu iunie anul trecut, tarifele reglementate pentru serviciile de alimentare cu energie au scăzut cu 17,0%, iar pentru gazele naturale — cu 13,9%.