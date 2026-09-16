În Moldova crește decalajul dintre numărul pensionarilor și cel al plătitorilor de contribuții.

Republica Moldova riscă să se confrunte cu o situație în care plata pensiilor va exercita o presiune tot mai mare asupra bugetului de stat, dacă deficitul sistemului de asigurări sociale nu va continua să se reducă.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că, în acest an, deficitul bugetului asigurărilor sociale constituie 3,5 miliarde de lei — fonduri acoperite din bugetul de stat, relatează Radio Moldova.

Autoritățile au reușit să reducă deficitul, inclusiv prin combaterea muncii nedeclarate și extinderea contribuțiilor sociale pentru anumite categorii de angajați.

„Partea bună este că, în ultimii ani, acest deficit se reduce, el scade în fiecare an. De ce? Și ce înseamnă asta? Că totuși menținem un anumit nivel al contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale”, a declarat Natalia Plugaru.

Potrivit ministrei, legalizarea raporturilor de muncă joacă un rol important, deoarece persoanele angajate oficial contribuie la bugetul asigurărilor sociale, iar ulterior beneficiază de drepturi sociale.

„Am depistat multe cazuri de muncă nedeclarată cu ajutorul Inspectoratului de Stat al Muncii. Am trecut multe persoane pe contracte individuale de muncă. Sunt zilieri, am reglementat într-un anumit mod munca lor, astfel încât și ei să contribuie la bugetul asigurărilor sociale, de aceea deficitul se reduce”, a explicat ministra.

Totuși, deficitul nu a putut fi eliminat și continuă să fie acoperit din fonduri publice.

Întrebată dacă există riscul ca, în viitor, sistemul să nu dispună de suficiente resurse pentru plata pensiilor, Natalia Plugaru a răspuns că un astfel de risc există, dacă deficitul nu va continua să scadă.

„Există, dacă nu vom continua să reducem acest deficit. Adică, trebuie să fim mereu foarte vigilenți atunci când acordăm anumite facilități privind plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru anumite categorii sau luăm decizii, să continuăm să asigurăm angajarea oficială a oamenilor, iar atunci, cu siguranță, vom păstra această posibilitate — de fapt, posibilitatea de a plăti pensiile”, a declarat Natalia Plugaru.

Un pensionar la 1,2 plătitori de contribuții

Problema finanțării sistemului de pensii este legată și de raportul dintre numărul persoanelor care contribuie la buget și numărul pensionarilor. Potrivit datelor prezentate anterior în Parlament, în Republica Moldova, la un pensionar revin aproximativ 1,2 plătitori de contribuții, în timp ce în sistemele europene raportul este de circa 4–5 plătitori la un pensionar.

Îmbătrânirea populației, migrația forței de muncă și munca nedeclarată influențează situația. Potrivit datelor prezentate în Parlament, numărul persoanelor asigurate a ajuns în 2025 la aproximativ 842 de mii — cu circa 15 mii mai mult decât în 2024.

Totodată, Inspectoratul de Stat al Muncii a raportat o creștere semnificativă a numărului cazurilor depistate de muncă nedeclarată — de la aproximativ 80 în 2020 la circa 8 mii în 2025.