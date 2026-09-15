În Moldova au fost valorificate doar 1,3 milioane de euro din 72,4 milioane destinate eficienței energetice.

Din cele 72,4 milioane de euro destinate sporirii eficienței energetice a clădirilor publice, până la 30 iunie, au fost valorificate doar 1,3 milioane de euro, adică circa 2%.

Acești bani sunt sub formă de împrumuturi externe, inclusiv de la BEI, BERD și Platforma de investiții pentru vecinătate a Comisiei Europene.

Raportul corespunzător al Curții de Conturi urmează să fie discutat în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice, informează logos-press.md.

Potrivit auditului, mijloacele sunt destinate componentei „Clădiri publice” a programului „Eficiență Energetică în Moldova” (PEEM). Totuși, la patru ani de la începutul implementării, cea mai mare parte a fondurilor se află în continuare la etapa de pregătire și proiectare.

O parte semnificativă a acestor fonduri este destinată proiectelor din 10 instituții medicale. Valoarea estimativă a investițiilor în acestea constituie 59,46 milioane de euro, iar valoarea contractelor pentru elaborarea documentației tehnice — 5,46 milioane de euro.

Între timp, cheltuielile aferente proiectului continuă să se acumuleze. Dobânzile la împrumuturile PEEM, la sfârșitul anului 2025, au constituit 223,5 mii de euro.

Ritmul lent de implementare a investițiilor este explicat prin procedurile complexe de pregătire a proiectelor. Studiile de fezabilitate, auditurile energetice, expertizele tehnice, proiectarea, verificarea documentației, întocmirea devizelor și achizițiile pentru fiecare etapă sunt efectuate separat, ceea ce tergiversează semnificativ procesul.

Curtea de Conturi recomandă simplificarea și eficientizarea procedurilor de pregătire a proiectelor, elaborarea unui mecanism permanent de finanțare și crearea unui sistem complet de monitorizare a rezultatelor investițiilor.