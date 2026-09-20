În Moldova au fost precizate cerințele privind etichetarea „produs autohton”

Producătorii, procesatorii și vânzătorii din Republica Moldova trebuie să acorde mai multă atenție modului în care indică țara de origine a mărfurilor după intrarea în vigoare, la 10 august 2026, a noilor prevederi.

În acest context, Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova a organizat, pe parcursul lunii septembrie, trei sesiuni regionale de informare la Cahul, Bălți și Ungheni. La acestea au participat reprezentanți ai peste 70 de companii, precum și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, transmite bani.md

Discuțiile au fost dedicate situațiilor în care unui produs i se poate atribui originea „Republica Moldova”, precum și diferențelor dintre noțiuni care, la prima vedere, pot părea similare: „țara de origine”, „țara producătorului”, „fabricat în”, „produs autohton” și „ambalat în”.

Experții CCI au explicat că originea unui produs nu este determinată doar de locul în care acesta a fost ambalat sau de sediul producătorului. Dacă produsele sunt fabricate din materii prime provenite din mai multe țări, se iau în considerare procesul tehnologic și operațiunile de prelucrare a produsului finit.

Companiile trebuie să poată confirma originea declarată prin documente corespunzătoare. Dacă originea nu poate fi stabilită cu certitudine sau apar neclarități, poate fi necesară efectuarea unei expertize de origine.

Camera de Comerț și Industrie este instituția competentă care efectuează astfel de expertize și emite un aviz privind țara de origine a mărfii.

CCI recomandă producătorilor, furnizorilor și vânzătorilor să verifice cu atenție informațiile indicate pe produse și să se asigure că acestea sunt exacte, clare și corespund legislației. Indicarea incorectă a originii poate induce în eroare consumatorii și poate crea probleme operatorilor economici.

Noile reguli sunt importante inclusiv pentru produsele prezentate drept „autohtone”, întrucât utilizarea unei astfel de etichetări trebuie să corespundă originii reale a mărfii și modului în care aceasta a fost produsă.

Camera de Comerț și Industrie va desfășura o nouă sesiune online de informare pe 25 septembrie 2026. Sunt invitați să participe producători, procesatori, vânzători, reprezentanți ai rețelelor comerciale și alți operatori economici interesați.