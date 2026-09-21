În Moldova a fost elaborat regulamentul privind aplicarea TVA-ului la colete.

La evaluarea trimiterilor cu caracter necomercial, în valoare de până la 150 de euro, va fi luată în considerare periodicitatea acestora.

În cazul mărfurilor identice, primite de același destinatar mai des de o dată la 14 zile, scutirea de TVA ar putea să nu fie aplicată.

Aceasta este o prevedere a noului proiect de regulament, care ajustează condițiile de declarare, vămuire și control al trimiterilor poștale internaționale, inclusiv al coletelor din comerțul electronic, scrie logos-pres.md.

Acesta a fost elaborat inclusiv în legătură cu introducerea unui nou mecanism de impozitare a bunurilor achiziționate de pe marketplace-uri străine, care urmează să fie introdus în Republica Moldova începând cu 1 octombrie 2026. Separat, regulamentul prevede mecanisme speciale de achitare a TVA-ului la vânzarea bunurilor importate cu o valoare de până la 150 de euro.

Astfel, operatorul poștal va trebui să țină evidența trimiterilor vămuite, să transfere TVA-ul colectat și, după caz, să ofere o garanție pentru eventuala datorie vamală. În unele cazuri, pentru achitarea plăților de import poate fi acordată o amânare de până la 30 de zile.

Potrivit proiectului, trimiterile de la un expeditor către un destinatar, transportate în baza unui singur document de transport, vor fi examinate cumulativ la stabilirea valorii acestora.

Pentru coletele necomerciale ale persoanelor fizice va fi menținută scutirea de plățile de import în limita a 150 de euro. Însă, la evaluarea acestor trimiteri va fi luată în considerare periodicitatea lor. Bunurile identice care ajung la același destinatar mai des de o dată la 2 săptămâni pot fi considerate ca necorespunzătoare condițiilor de scutire.