În august, cererea de valută a agenților economici din Moldova a fost satisfăcută integral.

În august 2026, cererea netă de valută străină a agenților economici din Moldova a fost satisfăcută integral din oferta netă de valută din partea persoanelor fizice.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), coeficientul de acoperire a constituit 110,3%, peste indicatorul din iulie, de 100,2%, scrie logos-pres.md.

Față de luna precedentă, pe piața valutară a fost înregistrată o reducere a activității de ambele părți. Cererea din partea companiilor s-a redus cu 13,3% (sau cu 54,3 milioane de dolari) și a constituit 354,1 milioane de dolari.

Oferta din partea populației a scăzut, de asemenea, dar mai puțin semnificativ — cu 4,6% (sau cu 18,7 milioane de dolari), constituind 390,5 milioane de dolari SUA.

Pe fondul surplusului de ofertă de valută străină, Banca Națională a Moldovei a efectuat intervenții pe piața internă, realizând cumpărări nete de valută în echivalentul a 19,0 milioane de dolari.

În ceea ce privește dinamica cursului monedei naționale, în august leul moldovenesc s-a apreciat ușor față de dolarul SUA. Cursul mediu de schimb a constituit 17,7381 MDL/USD, în timp ce în iulie acesta era de 17,9082 MDL/USD.

În structura ofertei nete de valută din partea persoanelor fizice continuă să domine moneda europeană. Ponderea euro în august a crescut cu 5,7 puncte procentuale și a constituit 69,1%. Pe locul al doilea se află dolarul SUA, cu o pondere de 24,4% (în scădere cu 5,0 p.p.), iar celorlalte valute (în principal lira sterlină) le-au revenit 6,5%.