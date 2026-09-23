theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
23 Septembrie 2026, 09:14
4 640
Copiază linkul
Link copiat

În august, cererea de valută a agenților economici din Moldova a fost satisfăcută integral

În august 2026, cererea netă de valută străină a agenților economici din Moldova a fost satisfăcută integral din oferta netă de valută din partea persoanelor fizice.

În august, cererea de valută a agenților economici din Moldova a fost satisfăcută integral.
În august, cererea de valută a agenților economici din Moldova a fost satisfăcută integral.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), coeficientul de acoperire a constituit 110,3%, peste indicatorul din iulie, de 100,2%, scrie logos-pres.md.

Față de luna precedentă, pe piața valutară a fost înregistrată o reducere a activității de ambele părți. Cererea din partea companiilor s-a redus cu 13,3% (sau cu 54,3 milioane de dolari) și a constituit 354,1 milioane de dolari.

Oferta din partea populației a scăzut, de asemenea, dar mai puțin semnificativ — cu 4,6% (sau cu 18,7 milioane de dolari), constituind 390,5 milioane de dolari SUA.

Pe fondul surplusului de ofertă de valută străină, Banca Națională a Moldovei a efectuat intervenții pe piața internă, realizând cumpărări nete de valută în echivalentul a 19,0 milioane de dolari.

În ceea ce privește dinamica cursului monedei naționale, în august leul moldovenesc s-a apreciat ușor față de dolarul SUA. Cursul mediu de schimb a constituit 17,7381 MDL/USD, în timp ce în iulie acesta era de 17,9082 MDL/USD.

În structura ofertei nete de valută din partea persoanelor fizice continuă să domine moneda europeană. Ponderea euro în august a crescut cu 5,7 puncte procentuale și a constituit 69,1%. Pe locul al doilea se află dolarul SUA, cu o pondere de 24,4% (în scădere cu 5,0 p.p.), iar celorlalte valute (în principal lira sterlină) le-au revenit 6,5%.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici