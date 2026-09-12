Haos la frontiera Moldovei: Traderii au suspendat achizițiile de cereale.

Piața cerealelor și oleaginoaselor din Republica Moldova a demonstrat în această săptămână o dinamică mixtă. Grâul furajer s-a scumpit ușor, prețurile la orz au rămas la același nivel, iar rapița s-a ieftinit.

Totodată, ambuteiajele de la frontieră, unde circa 200 de camioane așteaptă să intre sau să iasă din țară, i-au determinat pe traderi să suspende achizițiile pe 11 septembrie, se arată în analiza economistului Iurie Rija, scrie bani.md.

Potrivit acestuia, blocajul logistic a devenit principala problemă a pieței. Traderii refuză să achiziționeze noi loturi de marfă până când cozile de camioane vor începe să se miște.

Grâul furajer cu un conținut de proteină de 10,5% s-a scumpit ușor față de săptămâna precedentă, însă cererea rămâne slabă, iar tranzacțiile sunt puține. La Giurgiulești, grâul furajer este achiziționat cu 3.400 de lei pe tonă — cu 100 de lei mai mult decât pe 3 septembrie.

În nordul țării, la Drochia, Briceni și Edineț, prețul variază între 2.650 și 2.700 de lei pe tonă. La Șoldănești și Fălești, cotațiile ajung la 2.700–2.750 de lei, iar în zona Orhei — Criuleni — Nisporeni depășesc 2.750 de lei.

Mai la sud, în Ștefan Vodă, Anenii Noi, Ialoveni și Hîncești, grâul furajer este achiziționat cu 2.800–2.900 de lei pe tonă. Cele mai mari prețuri sunt înregistrate în apropierea portului — în raioanele Comrat, Cantemir, Cimișlia și Leova, unde costul ajunge la 3.050 de lei pe tonă.

Pe piața orzului nu s-au produs schimbări față de săptămâna precedentă. La Giurgiulești, tona este achiziționată cu 3.200–3.300 de lei. În nord, prețurile sunt de 2.500–2.600 de lei, în raioanele centrale — 2.600–2.800 de lei, iar în sud pot ajunge la 2.900 de lei pe tonă.

Cea mai vizibilă schimbare din această săptămână s-a produs pe piața rapiței, unde prețul a scăzut cu 20–25 de bani pe kilogram. Potrivit lui Iurie Rija, circa 80% din recoltă a fost deja vândută, iar volumele disponibile pe piață s-au redus considerabil.

La Giurgiulești, rapița se vinde cu aproximativ 10.400 de lei pe tonă, față de 10.400–10.500 de lei cu o săptămână mai devreme. În nordul țării, prețul constituie circa 9.400 de lei, în centru ajunge la 9.600–9.700 de lei, iar în sud, în raioanele Comrat, Cantemir, Cimișlia și Leova, rapița este achiziționată cu aproximativ 9.950 de lei pe tonă.

Floarea-soarelui la Giurgiulești este achiziționată cu 9.500 de lei pe tonă — mai ieftin decât rapița.

Economistul explică diferența de prețuri dintre regiuni prin costul transportării producției până la portul Giurgiulești. Din nordul țării, transportarea unei tone de marfă costă 600–800 de lei, din partea centrală — 500–600 de lei, iar din sud — 300–400 de lei.

Evoluția ulterioară a pieței va depinde în mare măsură de cât timp va dura blocajul de la frontieră. Deocamdată, potrivit analizei, nu există semnale clare privind momentul în care situația ar putea reveni la normal.