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rupor.md logorupor
21 Iulie 2026, 08:02
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Guvernul lui Vasile Tofan va menține compensațiile pentru resursele energetice, dar nu pentru toți

Guvernul lui Vasile Tofan intenționează să păstreze compensațiile pentru încălzire. Totuși, sprijinul de stat va fi acordat mai țintit — doar gospodăriilor cele mai vulnerabile, ținând cont de situația lor materială reală.

Guvernul lui Vasile Tofan va menține compensațiile pentru resursele energetice, dar nu pentru toți.
Guvernul lui Vasile Tofan va menține compensațiile pentru resursele energetice, dar nu pentru toți.

Această măsură este prevăzută în programul de activitate al viitorului cabinet de miniștri „Economia europeană, stat eficient”, scrie rupor.md.

Documentul prevede menținerea mecanismelor de protecție socială a populației în perioadele de criză, inclusiv compensații pentru resurse energetice pentru familiile social vulnerabile. Totodată, ajutorul va fi acordat pe baza unei evaluări unice a nivelului veniturilor și a situației economice a gospodăriilor.

În plus, noul Guvern intenționează să reformeze programul „Ajutor social”, revizuind criteriile de evaluare a necesității. Se planifică actualizarea regulilor de evidență a statutului persoanelor șomere, a celor care îngrijesc rude, a proprietarilor de terenuri agricole și bunuri, pentru ca ajutorul să corespundă cât mai bine situației financiare reale a familiilor.

În program se vorbește și despre consolidarea sprijinului social pentru familiile cu copii, persoanele în vârstă și cetățenii cu dizabilități, precum și despre măsuri pentru reducerea sărăciei.

Pentru beneficiarii apți de muncă ai prestațiilor sociale se propune corelarea acordării ajutoarelor cu programele de ocupare și serviciile care facilitează angajarea și ieșirea din sărăcie.

Un alt domeniu va fi dezvoltarea ulterioară a sistemului informațional de stat eSocial, care va integra serviciile de asistență socială, sprijin pentru persoanele cu dizabilități, protecția copilului, ajutor pentru victimele violenței, refugiați, precum și sistemele de ocupare a forței de muncă și inspecția muncii.

Marți, 21 iulie, Guvernul format de Vasile Tofan urmează să se adreseze Parlamentului pentru votul de încredere.

Sursă
rupor.md logorupor
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