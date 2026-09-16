Guvernul a susținut proiectele de modernizare a sistemului de alimentare cu energie termică din Chișinău și Bălți.

Proiectele de lege care prevăd declararea lucrărilor de modernizare a sistemelor de termoficare din Chișinău și Bălți drept obiective de utilitate publică de interes național au fost susținute de Guvern.

Documentele au fost elaborate de Ministerul Energiei. Măsura propusă urmează să creeze cadrul juridic pentru continuarea și accelerarea investițiilor în infrastructura termică, inclusiv în rețelele termice și sistemele interioare ale blocurilor locative, scrie rupor.md.

La Chișinău, modificările vizează lucrările din cadrul proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică” (OSACET), cunoscut și sub denumirea „Casa caldă”. Costul total al proiectului constituie circa 326 de milioane de euro.

Proiectul prevede:

instalarea a 2.510 de puncte termice individuale;

trecerea a 1.665 de blocuri locative la distribuția orizontală a agentului termic;

implementarea proiectelor-pilot de termoizolare;

reabilitarea rețelelor termice primare;

construcția a două stații de pompare.

La Bălți, modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică se desfășoară în cadrul proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA «CET-Nord») — Faza II”. Finanțarea acestuia este asigurată din credite și granturi ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În cadrul proiectului este planificată modernizarea și înlocuirea rețelelor termice și a echipamentelor, instalarea punctelor termice individuale și renovarea sistemelor comune de distribuție a energiei termice, inclusiv în blocurile locative.

Potrivit proiectelor de lege prezentate de Guvern, noul statut al proiectelor va permite aplicarea procedurilor juridice și administrative destinate proiectelor investiționale de amploare și unui număr mare de case și alte clădiri.

Totodată, proprietarii urmează să fie informați din timp despre lucrările preconizate, termenele de desfășurare a acestora și eventualul impact asupra bunurilor. Potrivit proiectelor, eventualele intervenții asupra bunurilor în timpul lucrărilor vor fi compensate în conformitate cu legislația.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că modernizarea ar trebui să ofere consumatorilor mai multe posibilități de a controla consumul de energie termică. În special, distribuția orizontală și punctele termice individuale, potrivit acestuia, vor permite gestionarea mai eficientă a consumului în funcție de necesitățile locatarilor.

De asemenea, se așteaptă reducerea pierderilor din rețelele termice și creșterea eficienței sistemului. Potrivit estimărilor, măsurile de sporire a eficienței energetice pot duce la reducerea consumului de căldură cu aproape 30%.