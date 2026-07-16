Grosu, despre creșterea prețurilor la carburanți: Criza ne obligă să facem rezerve.

Majorarea prețurilor la carburanți în R. Moldova este legată de necesitatea creării unor rezerve strategice de produse petroliere în cazul unei posibile crize a aprovizionării, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit președintelui Parlamentului, majorarea marjei comerciale specifice cu 48 de bani pe litru ar putea intra în vigoare de la 1 august. Fondurile colectate vor fi direcționate către formarea rezervelor de stat de combustibil, transmite moldova1.md.

Grosu a explicat decizia prin riscurile legate de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, una dintre rutele cheie pentru transportul resurselor energetice la nivel mondial.

„Criza combustibilului ne obligă să facem rezerve”, a declarat președintele Parlamentului în cadrul unei emisiuni la Moldova 1, subliniind că prin această rută trece o parte semnificativă a livrărilor mondiale de resurse energetice, deosebit de importante pentru piața europeană.

Potrivit lui Grosu, responsabilitatea pentru crearea rezervelor va fi împărțită între stat și importatorii de produse petroliere.

„O parte trebuie să și-o asume statul, o parte trebuie să și-o asume importatorii. Noi trebuie să ne creăm aceste rezerve pentru a putea rezista în cazul în care, Doamne ferește, se opresc livrările sau sunt întrerupte lanțurile logistice”, a explicat el.

Totodată, președintele Parlamentului a recunoscut că majorarea va afecta cetățenii.

„Înțeleg că este o măsură nepopulară. Există două variante: să avem combustibil la un preț mai mare sau să nu avem rezerve deloc”, a spus Grosu.

Conform propunerii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după majorare marja la vânzarea benzinei va crește până la 4 lei 30 bani pe litru, iar pentru motorină — până la 4 lei 32 bani.

Proiectul de decizie va fi examinat în ședința Consiliului de Administrație al ANRE din 21 iulie. În cazul aprobării, noile reguli vor intra în vigoare de la 1 august.

Conform legii recent adoptate privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, Moldova trebuie să creeze rezerve suficiente pentru 61 de zile de consum intern sau 90 de zile de import net.

Formarea rezervelor se va realiza treptat până în 2034. Crearea acestora va fi asigurată de importatori și de o structură centrală desemnată de Guvern. Aproximativ 60% din rezerve trebuie păstrate pe teritoriul țării, iar o parte poate fi depozitată în străinătate pe baza unor acorduri bilaterale.