Golovatiuc: Creșterea veniturilor în valută ale populației din străinătate a continuat în iunie

Creșterea veniturilor în valută către populația Moldovei din străinătate a continuat în iunie și, comparativ cu prima lună a verii 2023, a crescut cu 28%, ajungând la echivalentul a 181 milioane de dolari.

Despre aceasta a menționat Golovatiuc, comentând ultimele date ale Băncii Naționale, scrie infotag.md.

Potrivit acestuia, în șase luni au intrat aproape 967 milioane de dolari, ceea ce depășește veniturile din anul precedent cu 25%. Creșterea principală a fost în euro - cu 29%, până la 809 milioane de dolari, iar în dolari SUA - cu 9%, până la 159 milioane de dolari.

Astfel, expertul consideră că faptele nu confirmă declarațiile unor politicieni despre restrângerea acestui canal de venituri valutare în țară.

„În ciuda scăderilor în anumite perioade din cauza diferitelor probleme, regionale sau din țările de reședință ale cetățenilor moldoveni, volumul veniturilor crește. În 10 ani, adică comparativ cu primul semestru al anului 2013, volumul veniturilor a crescut de 1,9 ori, inclusiv în euro – de 4,4 ori”, a concluzionat Golovatiuc.