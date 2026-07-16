Glovo din Moldova își schimbă proprietarul: Compania a fost vândută în urma unei tranzacții cu Uber.

Compania germană Delivery Hero a încheiat un acord pentru vânzarea activelor din 14 țări către compania americană de investiții SSW Partners, pentru aproximativ 1,6 miliarde de dolari.

În listă sunt incluse operațiunile Glovo din România, Moldova, Spania, Portugalia, Polonia, precum și din alte țări, informează profit.ro.

Vânzarea face parte dintr-o tranzacție mai amplă și va avea loc doar în cazul finalizării cu succes a ofertei Uber Technologies de a cumpăra Delivery Hero. Uber a oferit 41,5 euro pe acțiune, evaluând compania germană la aproximativ 14,8 miliarde de dolari.

Dacă tranzacția va fi finalizată, Uber va prelua controlul operațiunilor Delivery Hero pe aproximativ 50 de piețe din întreaga lume. Anterior, compania a anunțat deja planuri de extindere a serviciului Uber Eats, inclusiv în România.

Glovo a început activitatea în România în 2018 și aparține Delivery Hero. La finalul anului 2025, veniturile Glovo România au depășit 712 milioane de lei (RON), în creștere cu 38% față de anul precedent, iar profitul companiei s-a dublat.