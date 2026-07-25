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25 Iulie 2026, 14:14
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Freelancerii vor putea beneficia de indemnizația de maternitate și de alte prestații sociale

Lucrătorii independenți vor putea beneficia de pachetul complet de prestații sociale, inclusiv de indemnizația pentru concediul de maternitate.

Freelancerii vor putea beneficia de indemnizația de maternitate și de alte prestații sociale.
Freelancerii vor putea beneficia de indemnizația de maternitate și de alte prestații sociale.

Parlamentul a votat în prima lectură inițiativa legislativă care prevede această posibilitate, transmite logos-pres.md.

Proiectul de lege, destinat aplicării principiului egalității de tratament între bărbați și femei freelanceri, a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și implementează standardele europene în legislația națională.

Pentru a primi indemnizații sociale, lucrătorii independenți vor trebui să depună o cerere scrisă la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, unde vor putea opta pentru plata unei contribuții fixe majorate, conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, aceștia vor putea beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație pentru sarcină și naștere, indemnizație pentru îngrijirea copilului, indemnizație paternală, precum și indemnizație pentru persoanele singure în cazul adopției unui copil. De asemenea, soțiile lucrătorilor independenți vor putea beneficia de indemnizație pentru sarcină și naștere.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în 2024 au fost înregistrați 50.879 de lucrători independenți care au plătit contribuții la fondul de asigurări sociale de stat.

În prezent, aceste persoane primesc doar pensie pentru limită de vârstă și indemnizație de deces, neavând dreptul la indemnizație pentru sarcină și naștere sau alte plăți sociale. Proiectul de lege va fi examinat în a doua lectură. După adoptare, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

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