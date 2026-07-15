Freelancerii au raportat venituri de 41 de milioane de lei într-o lună.

Suma totală a impozitelor pentru freelanceri în luna iunie 2026, calculată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), a depășit 6 milioane de lei.

De la începutul anului 2026, suma impozitelor pentru această categorie de contribuabili a depășit 14 milioane de lei.

Serviciul Fiscal de Stat precizează că suma impozitelor calculate pentru luna iunie trebuie achitată cel târziu până la 27 iulie, scrie infotag.md.

La 10 iulie, în Republica Moldova erau înregistrați 3.284 de freelanceri, care, conform rezultatelor lunii iunie, au declarat venituri de 41,1 milioane de lei. Impozitul unic calculat pentru această perioadă este de 6,17 milioane de lei, cu 14% mai mult față de luna mai.

Potrivit datelor sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, mai mult de jumătate dintre antreprenorii independenți înregistrați (51,2%) au efectuat operațiuni prin conturi bancare.

Notificările de plată au fost trimise pe adresele electronice indicate de întreprinzători la înregistrarea activității. Acestea sunt disponibile atât în Cabinetul personal al contribuabilului, cât și în aplicația EVO.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru plata impozitelor, inclusiv MPay, folosind serviciul „Impozitul unic perceput de la întreprinzătorii independenți”.

Noul regim fiscal pentru freelanceri este aplicat în Republica Moldova din 1 ianuarie 2026. În cadrul acestui regim fiscal, persoanele fizice pot desfășura activități economice legal, fără a înființa o companie, fără a ține evidența contabilă și fără a depune rapoarte. Regimul, care funcționează cu succes, se aplică în aproape 40 de domenii de prestare a serviciilor, inclusiv programare, design, consultanță IT, fotografie, traduceri și altele.

Conform acestui regim, freelanceri plătesc un impozit unic de 15% din venitul obținut, care include impozitul pe venit, contribuțiile la asigurările sociale și contribuțiile obligatorii la asigurările medicale. Dacă venitul anual depășește 1,2 milioane de lei, pentru partea care depășește această limită se aplică un impozit de 35%. Din impozitul unic colectat, 31,3% sunt alocați bugetelor locale, dintre care 26,3% reprezintă impozitul pe venit și 5% impozite locale. Alte 53,3% sunt direcționate către bugetul de stat pentru asigurările sociale, iar 15,4% către fondurile de asigurări medicale obligatorii.