Franzeluța și-a crescut vânzările, dar a pierdut 57% din profitul net.

Cel mai mare producător de pâine din Moldova, Franzeluța, a încheiat anul 2025 cu o creștere a vânzărilor. Totuși, creșterea cheltuielilor operaționale și a costurilor cu forța de muncă a redus semnificativ profitul companiei.

Conform raportului financiar anual, veniturile companiei Franzeluța din vânzări au crescut cu 0,5%, ajungând la 721 milioane de lei. Aproximativ 85% din produse au fost vândute pe piața internă, transmite logos-pres.md.

Exportul a crescut cu aproape 8% față de anul precedent. Creșterea veniturilor nu a compensat majorarea costurilor de producție.

Costul produselor vândute a crescut cu 5,4%, ajungând la 562,2 milioane de lei. Principalii factori de presiune au fost scumpirea făinii, materialelor auxiliare, energiei electrice și creșterea cheltuielilor cu personalul. Cea mai mare categorie de cheltuieli a fost reprezentată de salarii și plăți sociale — 174,4 milioane de lei, peste 31% din totalul cheltuielilor.

Menționăm că la sfârșitul anului 2025, în Franzeluța lucrau 1.190 de persoane. Pentru materiale auxiliare s-au cheltuit 142,2 milioane de lei, pentru materii prime — 97,7 milioane de lei, iar pentru resurse energetice — 54,9 milioane de lei. În contextul creșterii costurilor, profitul înainte de impozitare a scăzut de mai bine de două ori — de la 44 milioane la 20,1 milioane de lei.

Profitul net a scăzut cu 57,2%, până la 16,2 milioane de lei, comparativ cu 37,7 milioane de lei în anul precedent. În ciuda acestui fapt, Franzeluța a continuat să investească în modernizarea producției. Astfel, în 2025 investițiile de capital au fost de 48,25 milioane de lei — aproape dublu față de anul anterior.

Fondurile au fost direcționate către reconstrucția obiectivelor de producție și achiziționarea de echipamente noi, inclusiv mașini pentru aluat, mașini de întins aluatul, linie verticală de ambalare și echipamente pentru producția de cornete de vafe.

Programul de investiții a permis creșterea activelor întreprinderii. În decurs de un an, valoarea acestora a crescut de la 350,8 milioane la 370,8 milioane de lei. La sfârșitul anului 2025, activele pe termen lung erau de 157,4 milioane de lei, iar cele circulante — 213,4 milioane de lei. Compania rămâne o întreprindere de stat. Pachetul majoritar al Franzeluța aparține statului: 55,24% din acțiuni sunt deținute de Agenția Proprietății Publice, iar 1,36% aparțin Primăriei Chișinău. Persoanele fizice dețin 40,4% din acțiunile companiei. Franzeluța rămâne cel mai mare jucător pe piața de panificație din Moldova.

Compania controlează aproximativ 30% din piață, iar volumul anual de producție este de circa 22.000 de tone, sau 60 de tone de produse pe zi. Potrivit datelor Logos Press, în 2026 doar vânzările de produse de Paști ale întreprinderii au depășit 170 de tone.

Menționăm că pe piața moldovenească de pâine principalele livrări sunt asigurate astăzi de întreprinderile din Chișinău „Franzeluța”, „Colibri”, „Paninella”, „7 Spice”, „Bon Appetit”, precum și de cele regionale — „Combinatul de pâine Bălți” (grupul Zernoff), „Milina” (Taraclia) și „Brodetski” (Orhei). Produsele lor formează practic oferta în retailul de rețea al țării. Potrivit Asociației Producătorilor de Pâine și Morărit din Moldova, sectorul de panificație al țării numără circa 300 de întreprinderi, dintre care aproximativ două treimi sunt afaceri mici. În ciuda acestui fapt, piața este în mare măsură consolidată în jurul jucătorilor mari.