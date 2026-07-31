Forța Fermierilor a înaintat autorităților cerințe în contextul unei crize profunde în sectorul agroalimentar.

Sectorul agricol al Republicii Moldova s-a confruntat cu o criză profundă.

Consiliul Asociației „Forța Fermierilor” în cadrul unei ședințe din 30 iulie, cu participarea agrarienilor din mai multe raioane, a cerut organelor abilitate măsuri imediate pentru o stabilizare minimă a situației din sectorul culturilor de cereale și oleaginoase, transmite rupor.md.

Pentru a preveni prăbușirea industriei, agrarienii insistă asupra îndeplinirii a șapte cerințe-cheie: să nu fie majorată cota TVA la produsele agricole; să fie reluată autorizarea importurilor de cereale și oleaginoase; să fie asigurate stocuri suficiente de motorină pentru campania agricolă de vară-toamnă; să fie convocat Consiliul de ramură pentru culturile de cereale, pentru a discuta mecanismul de formare a prețurilor de achiziție; să fie asigurată intervenția Consiliului Concurenței în legătură cu un posibil acord cartelat la achiziția de grâu; să fie restituită acciza pentru motorina utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole și achiziționată în perioada 1 iunie – 15 decembrie 2026 către întreprinderile mici și mijlocii; precum și să fie făcută o ajustare a bugetului și, în volum maxim, să fie stinse datoriile privind subvențiile pentru 2025.

Necesitatea unor măsuri urgente este determinată de faptul că situația din industrie s-a deteriorat semnificativ în ultimele cinci luni, precizează Asociația. Costurile pentru îngrășăminte au crescut cu 35–40%, iar prețurile la motorină au urcat aproximativ cu 70%, în timp ce fermierii continuă să se confrunte cu un deficit acut de combustibil, ceea ce pune în pericol lucrările agricole de vară-toamnă.

Și situația privind prețurile este critică: în pofida creșterii cotațiilor la bursă, prețurile la grâu pe parcursul lunii iulie nu au crescut, iar în ultima săptămână chiar au scăzut cu 30–40 de bani la kilogram, în timp ce prețurile la rapiță rămân extrem de volatile.

Este consemnată o situație în care prețul grâului pe piața internă, la 1,5 lei, este mai mic decât prețul din portul Constanța, din cauza căruia recolta obținută nu asigură agrarienilor o rentabilitate minimă. Riscuri suplimentare aduce posibilitatea menținerii tendinței de prăbușire a prețurilor la produsele agricole în Ucraina, astfel încât fermierii moldoveni ar putea avea de suferit din cauza importurilor masive de cereale și oleaginoase din țara vecină, iar riscul majorării suspendării exportului acestei producții în România, care aplică mecanismul de autorizare a importurilor din Ucraina, va crește.

„Forța Fermierilor” menționează că situația financiară a producătorilor se agravează și mai mult din cauza faptului că cultivatorii de plante în anul curent au rămas fără subvenții și cu datorii neachitate pentru 2025, iar Programul strategic de politici agricole pentru anul viitor nu prevede plăți directe pentru cultivarea cerealelor și oleaginoaselor. Cataclismele naturale din ultimii cinci ani au subminat stabilitatea financiară și au pus povară asupra covârșitoarei majorități a fermierilor micro, mici și mijlocii, asupra cărora creditorii exercită deja o presiune serioasă.