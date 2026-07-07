Formularele pentru permisul de activitate vor rămâne valabile până la expirarea termenului.

Anul acesta a fost aprobat un nou model de patent, iar formularele vechi și-au pierdut statutul de document permisiv și de evidență strictă. Prin urmare, acestea vor fi eliminate.

Dar, în același timp, vor rămâne valabile până la expirarea termenului pentru care au fost emise sau prelungite, transmite logos-pres.md.

Aceste prevederi sunt stipulate în proiectul ordinului pus în consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul prevede aplicarea retroactivă de la data aprobării noii forme a patentului, adică de la 1 mai 2026. Propunerile și observațiile se primesc până la 17 iulie 2026.

Noua formular de patent conține date pentru identificarea deținătorului. Acestea includ datele personale, tipul de activitate, durata și locul desfășurării acesteia și mijlocul de transport utilizat. Este indicată și subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a emis patentul.

În plus, formularul conține un cod QR. La scanarea acestuia, sunt afișate toate informațiile referitoare la patent, inclusiv statutul acestuia (în vigoare, suspendat, expirat sau prelungit).

Prin Ordinul SFS nr. 233/2026 a fost aprobată și forma cererii pentru obținerea patentului, prin care deținătorul poate solicita și reducerea cuantumului plății pentru acesta.

Conform modificărilor legislative, toate documentele permisive transformate în notificări își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului lor.