theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
7 Iulie 2026, 18:14
2 797
Copiază linkul
Link copiat

Formularele pentru permisul de activitate vor rămâne valabile până la expirarea termenului

Anul acesta a fost aprobat un nou model de patent, iar formularele vechi și-au pierdut statutul de document permisiv și de evidență strictă. Prin urmare, acestea vor fi eliminate.

Formularele pentru permisul de activitate vor rămâne valabile până la expirarea termenului.
Formularele pentru permisul de activitate vor rămâne valabile până la expirarea termenului.

Dar, în același timp, vor rămâne valabile până la expirarea termenului pentru care au fost emise sau prelungite, transmite logos-pres.md.

Aceste prevederi sunt stipulate în proiectul ordinului pus în consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul prevede aplicarea retroactivă de la data aprobării noii forme a patentului, adică de la 1 mai 2026. Propunerile și observațiile se primesc până la 17 iulie 2026.

Noua formular de patent conține date pentru identificarea deținătorului. Acestea includ datele personale, tipul de activitate, durata și locul desfășurării acesteia și mijlocul de transport utilizat. Este indicată și subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a emis patentul.

În plus, formularul conține un cod QR. La scanarea acestuia, sunt afișate toate informațiile referitoare la patent, inclusiv statutul acestuia (în vigoare, suspendat, expirat sau prelungit).

Prin Ordinul SFS nr. 233/2026 a fost aprobată și forma cererii pentru obținerea patentului, prin care deținătorul poate solicita și reducerea cuantumului plății pentru acesta.

Conform modificărilor legislative, toate documentele permisive transformate în notificări își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului lor. 

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici