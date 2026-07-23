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rupor.md logorupor
23 Iulie 2026, 09:29
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Focurile de artificii din Moldova vor fi supuse unor accize ridicate și treptat eliminate de pe piață

În Moldova ar putea fi introduse accize mari pentru artificii, iar ulterior să se renunțe treptat la vânzarea lor. Despre aceasta a declarat ministrul Gheorghe Hajder.

Focurile de artificii din Moldova vor fi supuse unor accize ridicate și treptat eliminate de pe piață.
Focurile de artificii din Moldova vor fi supuse unor accize ridicate și treptat eliminate de pe piață.

Posibilitatea interzicerii totale a artificiilor este, de asemenea, luată în considerare, a declarat ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în emisia TVR Moldova, transmite rupor.md.

„În prima etapă, acestea trebuie impozitate foarte dur, iar apoi treptat reduse și scoase de pe piață. Vom analiza și posibilitatea unei interdicții totale, dar trebuie să înțelegem consecințele economice și să acționăm astfel încât să nu distrugem întreprinderile familiale, care pentru unii oameni pot fi singura sursă de venit”, a spus Hajder.

Ministrul a mai anunțat că este în curs de aprobare un proiect de lege privind interzicerea coroanelor rituale din plastic, a unor produse cu bețișoare din plastic și a unor tipuri de veselă din plastic, pentru care există alternative.

Potrivit lui Hajder, proiectul ar putea fi promovat în următoarele una-două luni. Totodată, el nu a exclus că Parlamentul nu va reuși să examineze documentul înainte de începerea vacanței.

Sursă
rupor.md logorupor
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