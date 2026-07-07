FMI: Acordul cu Moldova rămâne valabil după demisia premierului.

Fondul Monetar Internațional (FMI) susține că acordul la nivel de experți cu Republica Moldova rămâne valabil și după demisia premierului Alexandru Munteanu.

„Avansarea către examinarea noului program de către Consiliul de directori executivi al FMI va depinde de implementarea de către autorități a angajamentelor asumate. Fondul Monetar Internațional își păstrează angajamentul de a sprijini eforturile Republicii Moldova pentru menținerea stabilității macroeconomice și avansarea pe calea implementării reformelor”, se arată în mesajul transmis de FMI pentru Bani.

Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie, motivând că nu mai poate exercita mandatul în conformitate cu principiile și convingerile sale.

Menționăm, Chișinăul a ajuns la înțelegere cu FMI în privința unui acord, dar fără finanțare.

La sfârșitul lunii octombrie 2025 s-a încheiat precedentul program cu FMI. Republica Moldova a pierdut ultimele două tranșe de finanțare, în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari, după ce nu a îndeplinit mai multe condiții asumate, în special cele legate de disciplina și cheltuielile bugetare.