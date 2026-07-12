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12 Iulie 2026, 15:45
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FMI a inclus Moldova în top cinci țări din Europa cu cea mai rapidă creștere economică

Fondul Monetar Internațional (FMI) se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031.

FMI a inclus Moldova în top cinci țări din Europa cu cea mai rapidă creștere economică.
FMI a inclus Moldova în top cinci țări din Europa cu cea mai rapidă creștere economică.

Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent, transmite stiri.md cu referire la mediafax.ro.

Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudinea geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI.

În cel mai recent raport al Fondului Monetar Internațional privind Perspectivele Economice Mondiale, zona euro este proiectată să se extindă cu doar 1,2% pe an, în medie, între 2027 și 2031, cel mai puternic an, 2028, ajungând la doar 1,4%.

Uniunea Europeană în sens larg se situează puțin mai bine: cu 1,4% pe an, atingând din nou un vârf în 2028, la 1,6%.

Totuși, se preconizează că un grup de națiuni europene mult mai mici, care se întind de la Mediterana până la Balcanii de Vest și Europa de Est, se vor extinde cu un ritm de peste două ori mai rapid decât cel al zonei euro în următorii cinci ani.

Potrivit datelor FMI, Moldova ocupă locul cinci, cu o creștere prognozată de 3,5%, iar România se află pe locul 11 al clasamentului, cu o creștere economică prognozată de 2,83%, până în 2031. Vecinul României, Bulgaria, se află pe locul 12, cu o creștere economică preconizată de doar 2,63%.

FMI a inclus Moldova în top cinci țări din Europa cu cea mai rapidă creștere economică

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