Flenchea: Energia scumpă amenință creșterea economică a Moldovei.

Prețul ridicat al gazelor și energiei electrice reprezintă o problemă nu doar pentru populația Republicii Moldova, ci și pentru mediul de afaceri și climatul investițional, a menționat Alexandru Flenchea.

Această opinie a fost exprimată de fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, în cadrul unui interviu acordat morari.live, transmite noi.md

Potrivit acestuia, autoritățile nu discută suficient de public consecințele economice ale creșterii cheltuielilor pentru energie. Flenchea a menționat că gazul este utilizat de întreprinderi în cele mai diverse sectoare ale economiei — de la încălzirea birourilor până la funcționarea obiectivelor de producție.

„Prețurile ridicate înseamnă că și mediul de afaceri are de suferit, iar costurile cresc”, a spus el.

Potrivit acestuia, întreprinderile pot compensa majorarea cheltuielilor prin creșterea prețurilor la produsele lor sau se pot confrunta cu riscul reducerii activității și al închiderii.

Separat, Flenchea a ridicat problema impactului prețurilor la energie asupra creșterii economice în 2026.

„Câte procente din creșterea economică va pierde economia națională în 2026 din cauza majorării prețului la energie? Nimeni nu spune”, a declarat el.

De asemenea, fostul viceprim-ministru a asociat politica energetică cu climatul investițional. În opinia sa, un potențial investitor trebuie să ia în calcul simultan povara fiscală, costul energiei și riscurile privind disponibilitatea acesteia.

Flenchea a dat drept exemplu întreruperile de energie electrică, menționând că asemenea evenimente au, de asemenea, un cost economic. El a ridicat problema pierderilor suferite de economia națională în urma unei zile de pană de curent la scară largă și a subliniat necesitatea de a lua în calcul astfel de pierderi la evaluarea politicii energetice.

În cadrul discuției, securitatea energetică a fost abordată de el nu doar ca o chestiune de tarife pentru populație, ci și ca un factor al dezvoltării industriale, investițiilor și creșterii economice.