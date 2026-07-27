Fermierii trag un semnal de alarmă: În Moldova lipsește motorina pentru lucrările agricole.

Asociația „Puterea Fermierilor” avertizează asupra agravării crizei cu motorina.

Potrivit reprezentanților organizației, producătorii agricoli din mai multe raioane ale țării se confruntă nu doar cu creșterea prețurilor la combustibil, dar și cu un deficit tot mai resimțit al acestuia în plină campanie agricolă, informează bani.md.

Potrivit datelor asociației, tot mai mulți fermieri raportează că nu pot achiziționa combustibilul necesar pentru lucrările de câmp. Situația este complicată de faptul că în prezent se desfășoară recoltarea culturilor din primul grup, precum și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară și toamnă.

„Am primit informații că unele companii petroliere, cu care colaborează fermierii, nu dispun de motorină de 5–7 zile și nu pot spune cu exactitate când va fi disponibil combustibilul”, se arată în declarația asociației „Forța Fermierilor”.

Reprezentanții agricultorilor avertizează că lipsa motorinei poate perturba desfășurarea lucrărilor agricole și poate agrava și mai mult problemele din domeniu.

În acest context, asociația solicită intervenția urgentă și explicații din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a Guvernului și a Consiliului Concurenței. Fermierii cer să fie identificate cauzele situației create și să se găsească soluții pentru asigurarea producătorilor agricoli cu motorină.