Fermierii din Moldova cer restabilirea licențierii importurilor de cereale din Ucraina

Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, scăderea bruscă a prețurilor la produsele ucrainene ar putea lovi puternic producătorii agricoli din Moldova.

După cum s-a anunțat în cadrul asociației, în ultima săptămână prețurile la cereale și la culturile oleaginoase din Ucraina au scăzut cu 30–40% din cauza blocării exporturilor prin portul Odesa. Potrivit organizației, comercianții deja cumpără grâu ucrainean la un preț echivalent cu doar 1,6–1,8 lei pentru kilogram, transmite bani.md.

Reprezentanții fermierilor susțin, de asemenea, că au primit informații privind intenția unui număr de comercianți moldoveni de a importa în zilele următoare loturi mari de grâu ucrainean. Totodată, aceștia nu exclud ca o parte din cereale să fie apoi reexportată în România după schimbarea țării de origine a mărfii.

În cadrul asociației avertizează că un astfel de scenariu ar putea provoca o nouă scădere a prețurilor interne la cereale și la culturile oleaginoase, în timp ce agricultorii se confruntă deja cu costuri ridicate de producție și cu lipsa subvențiilor.

În plus, fermierii indică faptul că România, care aplică mecanismul de licențiere a importului pentru anumite tipuri de produse agricole ucrainene, ar putea limita importurile din Moldova dacă nu va fi asigurat un control strict asupra cerealelor care sunt importate sau tranzitează țara.

Asociația a reamintit că o situație similară a mai apărut în 2023, când, din cauza importurilor ieftine din Ucraina, agricultorii moldoveni au fost nevoiți să vândă recolta sub costul de producție. Potrivit acestora, introducerea licențierii a contribuit atunci la stabilizarea pieței.

În acest context, Asociația „Forța Fermierilor” a cerut Comisiei pentru Situații Excepționale să restabilească de urgență mecanismul de licențiere a importului de cereale și culturi oleaginoase, precum și să intensifice controlul asupra tranzitului acestora prin teritoriul Moldovei, inclusiv prin sigilarea camioanelor și verificarea volumelor de produse la intrarea și ieșirea din țară.