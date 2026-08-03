Fermele mici ar putea primi undă verde în intravilanul localităților.

Fermele de mici dimensiuni ar putea fi construite și operate în intravilanul localităților, dacă vor respecta o serie de condiții privind amplasarea, numărul de animale și măsurile de siguranță sanitar-veterinară.

Proiectul de lege corespunzător a fost elaborat de deputatul Iurie Levinschi, membru al comisiei pentru agricultură și industria alimentară, transmite logos-pres.md.

Inițiativa este legată de faptul că restricțiile în vigoare sunt considerate excesiv de stricte și împiedică dezvoltarea unor domenii ale agriculturii, inclusiv a micilor ferme de creștere a prepelițelor și porumbeilor, precum și a gospodăriilor orientate spre producția locală de produse de origine animală.

Potrivit modificărilor propuse, astfel de ferme vor putea funcționa doar în cazul existenței unei decizii a consiliului local, a acordului locuitorilor din zonele învecinate, în raza stabilită de lege, precum și cu respectarea anumitor distanțe față de obiectivele infrastructurii sociale — școli, grădinițe și alte clădiri publice.

Numărul maxim de animale și păsări din astfel de gospodării va fi limitat ținând cont de cerințele privind asigurarea bunăstării animalelor, aplicabile în Uniunea Europeană, precum și de recomandările Agenției Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA). La calcule au fost luate în considerare suprafețele spațiilor pentru creșterea intensivă a animalelor, aproximativ între 300 și 600 de metri pătrați, și cerințele europene pentru diferite specii de animale.

Autorul inițiativei menționează că interdicția actuală privind amplasarea obiectivelor zootehnice în interiorul localităților conduce uneori la apariția unor gospodării ilegale, care nu trec controlul sanitar-veterinar și pot reprezenta un risc pentru sănătatea animalelor și pentru biosecuritate.

În același timp, practica UE arată că nu există o interdicție generală privind amplasarea fermelor în interiorul localităților. Accentul principal se pune pe respectarea zonelor sanitare, a cerințelor privind creșterea animalelor și a măsurilor de biosecuritate.

Săptămâna viitoare, deputații vor organiza consultări publice pe marginea acestui proiect de lege, în cadrul cărora reprezentanții din domeniu, experții și părțile interesate își vor putea prezenta propunerile și își vor putea exprima opinia cu privire la modificările propuse.