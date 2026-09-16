Exporturile Moldovei cresc: Pe unele piețe, majorarea a ajuns la 89%

În primele șapte luni ale anului 2026, exporturile de mărfuri din Republica Moldova au atins 1,97 miliarde de euro, în creștere cu 11,7% față de perioada similară a anului 2025.

Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, cea mai mare creștere procentuală a exporturilor a fost înregistrată în comerțul cu Ungaria și Germania. Livrările pe piața ungară au crescut cu 89,3%, iar în Germania — cu 67,6%, transmite stiri.md.

O dinamică pozitivă a fost remarcată și în comerțul cu Regatul Unit, unde exporturile au crescut cu 36%, cu Italia — cu 27,7% și cu Turcia — cu 27,3%.

Exporturile către Federația Rusă au crescut cu 13%, către Polonia — cu 12,5%, iar livrările în România au sporit cu 8,2% comparativ cu ianuarie-iulie anul trecut.

În ceea ce privește categoriile individuale de mărfuri, una dintre cele mai semnificative creșteri a fost înregistrată la exporturile de uleiuri vegetale — cu 82,8%.

Exporturile de opere de artă, obiecte de colecție și antichități au crescut cu 82,2%, iar cele de articole din piele — cu 65,6%. Livrările de metale comune au crescut cu 35,3%, de încălțăminte — cu 17,7%, de produse chimice — cu 11,4%, de lemn și articole din lemn — cu 10,3%.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a declarat că dinamica din primele șapte luni ale anului indică extinderea comerțului exterior și a prezenței produselor moldovenești pe piețele internaționale. Instituția consideră că diversificarea direcțiilor și a produselor exportate poate crea noi oportunități pentru companiile autohtone.