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realitatea.md logorealitatea
7 Iulie 2026, 19:14
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Exporturile din regiunea transnistreană spre UE, la fel de mari ca anul trecut

În prima jumătate a anului 2026, întreprinderile din regiunea transnistreană au menținut volumul exporturilor către țările Uniunii Europene la nivelul perioadei similare din anul precedent.

Exporturile din regiunea transnistreană spre UE, la fel de mari ca anul trecut.
Exporturile din regiunea transnistreană spre UE, la fel de mari ca anul trecut.

Potrivit autorităților, statele UE au reprezentat 76,9% din totalul exporturilor regiunii, transmite realitatea.md.

Cota importurilor din Uniunea Europeană a constituit 41,5% din volumul total al mărfurilor introduse în regiune.

Principalele direcții de export rămân România, Italia și Slovacia, în timp ce importurile provin în principal din Ucraina, țările UE și China.

Autoritățile menționează că întreprinderile de pe malul stâng al Nistrului și din Bender continuă să colaboreze activ cu piața europeană, care rămâne pentru ele o direcție cheie a comerțului exterior.

Potrivit evaluărilor lor, menținerea unei cote ridicate a comerțului cu UE contribuie la integrarea economică a regiunii cu restul Moldovei. Pentru accesul pe piața europeană, companiile sunt obligate să respecte reguli, proceduri și standarde unice pentru întreaga țară, ceea ce favorizează apropierea economiilor celor două maluri ale Nistrului.

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realitatea.md logorealitatea
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