Exportul ucrainean de unt a scăzut, însă ponderea Moldovei în acesta a crescut.

În ianuarie–august 2026, Ucraina a exportat 6,2 mii de tone de unt, ceea ce reprezintă cu 47,5% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut.

În termeni valorici, exporturile s-au redus și mai mult — cu 59,4%, până la 34,4 milioane de dolari, arată datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, transmite logos-pres.md.

Cel mai mare cumpărător de unt ucrainean a rămas Moldova, căreia i-au revenit 44,8% din livrări. Ponderea Azerbaidjanului a constituit 16,3%, iar cea a Israelului — 10,1%.

Astfel, primele trei piețe au reprezentat peste 70% din exporturile ucrainene de unt în primele opt luni ale anului.