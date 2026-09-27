Exportul serviciilor medicale a adus Moldovei 22 milioane de dolari în primul trimestru.

Despre acest lucru a relatat Andrei Revenko, fondator și director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova, în cadrul unui Business Breakfast organizat la expoziția „MoldMedizin & MoldDent”.

Potrivit acestuia, volumul exportului de servicii medicale a depășit prognozele, relatează logos-press.md.

„În 2025, am prognozat o creștere de 15% a exportului de servicii medicale. Acum avem o creștere de 30% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astăzi, în primul trimestru al anului 2026, veniturile din exportul serviciilor medicale au constituit 22 de milioane de dolari”, a declarat Revenko.

El a menționat că dezvoltarea în continuare a digitalizării și a parteneriatelor dintre sectorul public și cel privat ar putea spori atractivitatea Moldovei pentru pacienții străini.

„Suntem deschiși la orice parteneriate. Suntem gata să depunem eforturi pentru implementarea noilor tehnologii și atragerea experienței internaționale, pentru a impulsiona acest domeniu”, a subliniat Revenko.

Ministrul „și-ar dori ca în India”

Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a declarat, de asemenea, că turismul medical poate deveni o direcție importantă atât pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, cât și pentru economia țării. Potrivit lui, după reformarea sistemului, Moldova va putea oferi pacienților străini servicii medicale mai complexe.

„Turismul medical aduce valoare economică suplimentară și sporește notorietatea țării. Mi-aș dori ca la noi, ca în India, să apară un mic orășel care să aducă un miliard de profit doar din turismul medical. Mai avem mult până acolo. Dar sunt sigur că, după reformarea sistemului de sănătate, vom putea oferi servicii mult mai complexe în domeniul turismului medical. În alte țări există liste de așteptare, iar noi am putea atrage acești pacienți, efectuând anumite tipuri de intervenții”, a adăugat ministrul.

Merită menționat că, potrivit datelor Agenției de Investiții, în primul trimestru al anului 2024 exportul de servicii medicale a constituit 14,09 milioane de dolari, iar în primul trimestru al anului 2025 acest indicator a ajuns la 16,49 milioane de dolari, crescând cu aproape 17%.

Moldova atrage turiști medicali în primul rând din România și Italia, precum și din Ucraina, Germania, Polonia, Elveția, Regatul Unit, Israel, Canada și SUA. Cele mai solicitate direcții ale turismului medical sunt stomatologia, chirurgia plastică, oftalmologia, fertilizarea in vitro (FIV) și intervențiile medicale complexe.