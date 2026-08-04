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bani.md logobani
4 August 2026, 10:04
1 945
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Exportul Republicii Moldova către Afganistan în 2025 a fost de doar 156.000 de dolari

Vizita delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan în Moldova are loc pe fondul unui nivel foarte scăzut al schimburilor comerciale dintre cele două țări, după reducerea bruscă a exporturilor moldovenești din ultimii ani.

Exportul Republicii Moldova către Afganistan în 2025 a fost de doar 156.000 de dolari.
Exportul Republicii Moldova către Afganistan în 2025 a fost de doar 156.000 de dolari.

După cum a informat economistul Veaceslav Ioniță, făcând trimitere la datele Serviciului Vamal, în 2025 exporturile Republicii Moldova către Afganistan au fost de doar 155,7 mii de dolari, ceea ce este de peste 22 de ori mai puțin decât nivelul-record din 2019, când volumul livrărilor a ajuns la 3,53 milioane de dolari, transmite bani.md.

Potrivit statisticilor, relațiile comerciale dintre cele două țări în ultimul deceniu au fost instabile. După exporturi în valoare de 44,3 mii de dolari în 2015 și 32 de mii de dolari în 2016, livrările au crescut până la 1,25 milioane de dolari în 2017, apoi au scăzut până la 72,8 mii de dolari în 2018, iar în 2019 au atins un maxim istoric — 3,53 milioane de dolari.

După aceea, comerțul bilateral a început să se reducă. În 2020 exporturile au scăzut până la 130 de mii de dolari, în 2021 s-au redresat parțial până la 810,5 mii de dolari, după care au intrat din nou pe un trend descendent: 532,7 mii de dolari în 2022, 319,4 mii de dolari în 2023, 167 de mii de dolari în 2024 și 155,7 mii de dolari în 2025.

Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, aflat sub controlul mișcării „Taliban”, a anunțat că delegația condusă de viceministrul Sadr Azam Osmani se află într-o vizită oficială în Republica Moldova până pe 7 august. Potrivit comunicatului autorității afgane, în programul vizitei sunt incluse discuții privind extinderea cooperării în domeniul agriculturii, cercetărilor agrare, protecției plantelor, tehnologiilor agricole moderne și implementării programelor comune.

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