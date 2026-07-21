Exportul Moldovei în India a fost de doar 229.000 de euro.

Vizita președintelui Indiei, Droupadi Murmu, și forumul de afaceri moldo-indian, organizat în cadrul acestei vizite oficiale, au marcat o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor economice bilaterale dintre India și Moldova.

Astăzi, India, cu o populație de aproape 1,5 miliarde de oameni, este una dintre cele mai mari și dinamice economii ale lumii. Consolidarea legăturilor cu această piață poate contribui la diversificarea exporturilor moldovenești, atragerea investițiilor și integrarea companiilor locale în noi lanțuri internaționale de creare a valorii, scrie logos-pres.md.

Despre acest lucru s-a discutat la forumul care a devenit o platformă pentru un dialog direct și extins între comunitățile de afaceri ale celor două țări. În Moldova activează 75 de companii indiene. În ultimii ani, dialogul economic s-a concentrat în mare măsură pe domeniul farmaceutic, astfel că 10% din medicamentele din Moldova sunt de producție indiană.

Un nou impuls în relații

În 2024, după o pauză de 21 de ani, statele au reluat consultările politice bilaterale la New Delhi. În decembrie aceluiași an, Moldova a deschis ambasada în capitala Indiei, creând o bază mai solidă pentru promovarea intereselor economice și dezvoltarea contactelor între companiile celor două țări. Iar în februarie 2025, India a deschis piața sa pentru merele moldovenești.

Cooperarea s-a extins și în sectorul energetic. Compania indiană KEC International participă la construcția liniei aeriene de înaltă tensiune de 400 kV Vulcănești-Chișinău.

Totodată, aderarea țării noastre la Alianța Internațională pentru Energie Solară, o inițiativă lansată de India și Franța, creează premise pentru dezvoltarea unor noi proiecte în domeniul energiei regenerabile.

Ca urmare a acestui impuls, comerțul în 2025 a crescut cu 6,9% față de 2024. La forum au fost prezentate perspectivele economice și investiționale ale celor două țări, precum și oportunitățile de cooperare în domeniul infrastructurii și construcțiilor, tehnologiilor informaționale, energiei regenerabile, farmaceuticii, agriculturii, procesării agroalimentare și turismului.

Potențialul cooperării

Datele comerciale indică un potențial semnificativ, dar insuficient valorificat, al cooperării bilaterale. În 2025, exportul direct al Moldovei către India a fost de aproximativ 229.000 de euro, iar importurile din această țară au atins 71 milioane de euro. Pentru a reduce acest dezechilibru, extinderea sortimentului de export și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața indiană trebuie să devină direcții principale ale cooperării bilaterale.

Reprezentanții comunității de afaceri indiene au prezentat oportunitățile pieței lor și domeniile de interes pentru companiile moldovenești. La discuții au participat reprezentanți ai Federației Camerelor de Comerț și Industrie din India (FICCI), ambasadei Indiei, Camerei de Comerț și Industrie a Moldovei, Asociației Producătorilor de Fructe din Moldova și Biroului Național de Turism.

Programul a inclus o sesiune dedicată dezvoltării exportului produselor agroalimentare moldovenești și promovării turismului moldovenesc. S-a discutat și despre atragerea investițiilor indiene și proiectele investiționale potențiale, precum și despre cooperarea comercială și posibilitățile de acces pe piețe noi.

Evenimentul s-a încheiat cu întâlniri B2B și stabilirea de contacte directe între participanți.