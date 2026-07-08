Experți: Moldova datorează lumii mai mult decât are.

Analiza tendințelor macroeconomice arată că acoperirea decalajului dintre obligații și venituri depinde tot mai mult de finanțarea externă și de transferurile de bani.

Moldova importă tradițional mult mai multe bunuri și servicii decât exportă. Iar capitalul iese din țară „cu toată viteza”. Raportul BNM privind situația nu a fost îmbunătățit nici măcar de o ușoară reducere a deficitului contului curent în primul trimestru al anului 2026, scrie logos-pres.md.

Datoria externă a Moldovei depășește 10,5 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 58% din PIB, în condițiile unui deficit profund și persistent al contului curent și al comerțului. Povara a crescut cu 1,9 puncte procentuale.

Tema că Moldova „datorează lumii mai mult decât are” reflectă deficitul cronic al balanței de plăți: țara importă de mulți ani mult mai multe bunuri decât exportă, compensând această diferență prin împrumuturi externe, credite și asistență financiară.

În ciuda formulării alarmante, economia moldovenească este ferită de default datorită remitențelor, care acoperă parțial lipsa de valută din țară, și refinanțării constante din partea partenerilor occidentali.

Datoria externă publică fluctuează în jurul valorii de 4,96 miliarde de dolari. Potrivit prognozelor, datoria publică totală (internă și externă) până la sfârșitul anului ar putea ajunge aproape de valoarea totală a patrimoniului de stat al țării.