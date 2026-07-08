theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
8 Iulie 2026, 07:54
36
Copiază linkul
Link copiat

Experți: Moldova datorează lumii mai mult decât are

Analiza tendințelor macroeconomice arată că acoperirea decalajului dintre obligații și venituri depinde tot mai mult de finanțarea externă și de transferurile de bani.

Experți: Moldova datorează lumii mai mult decât are.
Experți: Moldova datorează lumii mai mult decât are.

Moldova importă tradițional mult mai multe bunuri și servicii decât exportă. Iar capitalul iese din țară „cu toată viteza”. Raportul BNM privind situația nu a fost îmbunătățit nici măcar de o ușoară reducere a deficitului contului curent în primul trimestru al anului 2026, scrie logos-pres.md.

Datoria externă a Moldovei depășește 10,5 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 58% din PIB, în condițiile unui deficit profund și persistent al contului curent și al comerțului. Povara a crescut cu 1,9 puncte procentuale.

Tema că Moldova „datorează lumii mai mult decât are” reflectă deficitul cronic al balanței de plăți: țara importă de mulți ani mult mai multe bunuri decât exportă, compensând această diferență prin împrumuturi externe, credite și asistență financiară.

În ciuda formulării alarmante, economia moldovenească este ferită de default datorită remitențelor, care acoperă parțial lipsa de valută din țară, și refinanțării constante din partea partenerilor occidentali.

Datoria externă publică fluctuează în jurul valorii de 4,96 miliarde de dolari. Potrivit prognozelor, datoria publică totală (internă și externă) până la sfârșitul anului ar putea ajunge aproape de valoarea totală a patrimoniului de stat al țării.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici