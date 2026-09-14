Expert: Inflația în Moldova va crește cu siguranță.

Scăderea sezonieră a prețurilor la legume și fructe în Moldova se va încheia în curând și va începe creșterea prețurilor acestora, iar scumpirea mărfurilor nealimentare va continua.

În această situație, inflația în țară va urma cu siguranță o traiectorie ascendentă.

Această opinie a fost exprimată de economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc. El a atras atenția asupra evoluției inflației din țară în august 2026 în ceea ce privește perspectivele. Astfel, rata anuală a inflației a crescut de la 6,3% în iulie la 7,0% în august, scrie noi.md.

Acest lucru s-a produs pe fundalul faptului că prețurile la produsele alimentare în august 2026, comparativ cu iulie, au scăzut cu 1,2%, inclusiv la legume cu 6,5%, inclusiv la roșii cu 21%, la cartofi cu 16%, la ceapă cu 8% etc.

Totuși, per ansamblu, inflația, atât cea lunară, cât și cea anuală, a crescut în august 2026. Acest lucru se datorează faptului că majorarea prețurilor la produsele nealimentare a acoperit scăderea prețurilor la produsele alimentare.

De exemplu, prețurile la combustibil. Creșterea acestora în august 2026 a dus la o majorare generală a prețurilor cu 0,42%, iar scăderea prețurilor la produsele alimentare – la o reducere a prețurilor cu aceleași 0,42%. Majorarea prețurilor la alte produse nealimentare (cu excepția combustibilului) a dus la creșterea inflației.

Economistul, doctorul în științe economice, a remarcat că, în continuare, scăderea sezonieră a prețurilor la legume și fructe va înceta și va începe creșterea acestora. Totodată, majorarea prețurilor la produsele nealimentare va continua, deoarece este determinată de situația economică din țară și din zona Golfului Persic.

„Nici acolo, nici aici nu se întrevăd perspective favorabile. Prin urmare, inflația va crește cu siguranță”, - a subliniat Vladimir Golovatiuc.