Energocom: Gazul în Europa s-a ieftinit ușor, însă prețurile pentru iarnă rămân ridicate.

Prețul gazelor naturale pe piața europeană a scăzut ușor, însă rămâne la un nivel ridicat înainte de începerea sezonului rece.

Potrivit datelor monitorizate de Energocom, cotația TTF de astăzi, 21 septembrie 2026, a ajuns la 77,31 euro pentru MWh., relatează realitatea.md.

În ultima săptămână, piața a fluctuat de câteva ori. La 14 septembrie, gazul costa 82,57 euro pentru MWh, iar la 17 septembrie prețul a coborât la 76,35 euro. Ulterior, la 18 septembrie, cotația a crescut la 79,52 euro, iar astăzi a scăzut la 77,31 euro pentru MWh.

Energocom menționează că dinamica prețurilor continuă să fie influențată de situația geopolitică din Orientul Mijlociu. Riscurile legate de transportul prin Strâmtoarea Ormuz rămân ridicate, însă semnalele privind o posibilă redeschidere treptată a rutelor maritime și reluarea unor fluxuri energetice au redus parțial presiunea asupra pieței.

Un alt factor important rămâne nivelul rezervelor de gaze din Europa. Depozitele statelor Uniunii Europene sunt umplute în proporție de circa 69%, în timp ce media ultimilor cinci ani este de aproximativ 85%. În Germania, nivelul rezervelor se situează la circa 56%, ceea ce sporește sensibilitatea pieței înainte de începutul sezonului de încălzire.

Prețurile sunt influențate și de livrările de gaz natural lichefiat în Europa, de reducerea ofertei din Norvegia și de concurența cu piețele asiatice pentru loturile disponibile de GNL. În anumite zile, scăderea prețurilor la petrol și semnalele diplomatice din regiune au contribuit la o reducere temporară a cotațiilor.

În același timp, prețul gazului pentru lunile următoare se menține în jurul valorii de 76–77 euro pentru MWh. Pentru livrările din octombrie 2026 până în februarie 2027, cotațiile se încadrează în acest interval, iar pentru martie 2027 ajung la aproximativ 73 euro pentru MWh.

Astfel, piața europeană continuă să includă în prețul gazului riscurile legate de livrările din timpul sezonului de încălzire.