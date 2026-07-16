Energocom: Fără majorarea tarifelor la gaz, pierderile companiei vor continua să crească.

Prețul de achiziție al gazelor a crescut de la începutul anului de la aproximativ 30 la 56 euro pe MWh. Acesta a devenit principalul motiv pentru solicitarea depusă de Energocom la ANRE privind majorarea tarifului reglementat.

Despre aceasta a declarat, la o conferință de presă, directorul companiei Energocom, Eugeniu Buzatu, scrie bani.md.

Potrivit acestuia, la începutul anului, prețul forward pentru achiziția gazelor naturale era estimat la aproximativ 30 de euro/MWh, însă situația s-a schimbat din luna martie, odată cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Începând cu luna martie, am văzut o ascensiune a prețului. Dacă atunci vorbeam de o medie de 30 de euro pe megawatt-oră pentru achiziția gazelor, astăzi prețul este de 56 de euro pe megawatt-oră. Avem o creștere de aproape 100%”, a declarat Buzatu.

Șeful Energocom a explicat că, deși gazele naturale lichefiate provenite din Orientul Mijlociu reprezentau doar aproximativ 9–11% din piața europeană, conflictul a afectat întreaga piață mondială.

Potrivit acestuia, unul dintre factorii principali ai scumpirilor a fost explozia costurilor de transport maritim. Dacă anterior închirierea unui cargou costa între 70.000 și 100.000 de euro pe zi, în prezent tarifele au ajuns la aproximativ 170.000 de euro pe zi, ceea ce a alimentat creșterea prețurilor gazelor în Europa.

Buzatu a prezentat și o comparație între prognozele de la începutul anului și nivelurile actuale ale pieței. Astfel, pentru luna aprilie 2026 era estimat un preț de 29,44 euro/MWh, în timp ce în prezent acesta se ridică la aproximativ 47 euro/MWh.

Directorul Energocom a avertizat că societatea a acumulat deja devieri tarifare negative de 106 milioane de lei, iar dacă prețurile finale nu vor fi ajustate pentru a reflecta realitatea pieței, aceste pierderi vor continua să crească.

„Dacă prețurile nu vor fi corectate conform realității, Energocom va continua să acumuleze aceste devieri, care vor trebui recuperate ulterior, într-un alt exercițiu tarifar. Totuși, această chestiune ține de competența regulatorului”, a precizat Eugeniu Buzatu.

Energocom a solicitat anterior Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobarea unui tarif reglementat de 20,93 lei pentru un metru cub de gaze naturale, argumentând că evoluțiile de pe piața internațională au făcut imposibilă menținerea actualului nivel al prețului.