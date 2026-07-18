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logos.press.md logologos
18 Iulie 2026, 16:00
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Energocom: Donald Trump este de vină pentru creșterea prețului gazului în Moldova

Compania Energocom a trimis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare oficială de majorare a prețurilor reglementate la gazele naturale.

Energocom: Donald Trump este de vină pentru creșterea prețului gazului în Moldova.
Energocom: Donald Trump este de vină pentru creșterea prețului gazului în Moldova.

Totodată, compania, pentru prima dată, a explicat public cifrele care stau la baza acestei cereri.

La conferința de presă organizată la scurt timp după depunerea documentului, conducerea companiei a legat direct majorarea prețurilor de războiul din Orientul Mijlociu, transmite logos-pres.md.

Potrivit furnizorului, prețul contractelor forward pentru gazul destinat livrărilor în lunile următoare va crește de la 30 la 56 de euro pe megawat-oră, aproape dublu în doar câteva săptămâni. ANRE, conform legii, are până la 180 de zile pentru a răspunde, iar chiar în cadrul companiei un membru al consiliului de administrație, Alexandru Slusari, și-a dat demisia în semn de protest față de această solicitare.

La aceeași conferință de presă a fost indicat și vinovatul majorării prețurilor. Acesta este președintele SUA, Donald Trump.

Deciziile sale au fost numite de reprezentanții Energocom drept factorii determinanți în situația creată în republică: „Pe 7 iulie a avut loc o situație neprevăzută, când președintele SUA, Donald Trump, a notificat Congresul că începe a doua operațiune militară în regiunea Orientului Mijlociu. Bazându-se pe această veste, întreaga piață globală a gazului a reacționat și peste noapte prețurile au explodat. Din punctul nostru de vedere, nici o persoană, nici un trader nu putea să prevadă acest lucru”.

Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a adăugat că „pe 7 iulie prețul pe burse era mai mult sau mai puțin stabil și favorabil pentru a nu reacționa în privința creșterii tarifelor în Moldova.

După declarațiile privind continuarea conflictului, situația s-a inversat și peste noapte prețul s-a modificat de la 42 de euro la 54 de euro” pe megawat.

Sursă
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